В Кремле прокомментировали информацию о подписании двух документов между Азербайджаном и Арменией

Если договоренность о проведении саммита РФ-Армения-Азербайджан будет достигнута, Кремль своевременно сообщит.

Как передает Day.Az, об этом заявил российским СМИ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отметим, что в прессе появилась информация о том, что в первой декаде ноября в Москве состоится встреча лидеров России, Азербайджана и Армении и будет подписано трехстороннее заявление.

Согласно информации, 9 ноября Азербайджан и Армения подпишут в Москве два новых документа.

Первый документ касается делимитации и демаркации государственной границы между Азербайджаном и Арменией, в соответствии с которой Баку и Ереван признают границы и территориальную целостность друг друга, основываясь на картах Генерального штаба Министерства обороны СССР 1920-х годов.

Второй документ, по которому в результате недавней азербайджано-российско-армянской встречи на уровне заместителей премьер-министра была достигнута почти окончательная договоренность, касается разблокировки коммуникаций в регионе, в частности деталей создания дорог-коридоров.