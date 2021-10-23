В Кремле прокомментировали информацию о подписании двух документов между Азербайджаном и Арменией
Если договоренность о проведении саммита РФ-Армения-Азербайджан будет достигнута, Кремль своевременно сообщит.
Как передает Day.Az, об этом заявил российским СМИ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Отметим, что в прессе появилась информация о том, что в первой декаде ноября в Москве состоится встреча лидеров России, Азербайджана и Армении и будет подписано трехстороннее заявление.
Согласно информации, 9 ноября Азербайджан и Армения подпишут в Москве два новых документа.
Первый документ касается делимитации и демаркации государственной границы между Азербайджаном и Арменией, в соответствии с которой Баку и Ереван признают границы и территориальную целостность друг друга, основываясь на картах Генерального штаба Министерства обороны СССР 1920-х годов.
Второй документ, по которому в результате недавней азербайджано-российско-армянской встречи на уровне заместителей премьер-министра была достигнута почти окончательная договоренность, касается разблокировки коммуникаций в регионе, в частности деталей создания дорог-коридоров.
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