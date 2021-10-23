Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем парламента Черногории Алекса Бечичем в рамках своей рабочей поездки в Грецию, передает Day.Az со ссылкой на отдел по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

На встрече обсуждалось дальнейшее развитие двусторонних отношений в различных сферах и была подчеркнута как особая роль визитов высокого уровня в продвижении наших политических связей, так и значение парламентов двух стран в росте связей между Азербайджаном и Черногорией. Гафарова и Бечич отметили особенную важность работы, которую делают группы двусторонней дружбы, и выразили общее мнение о необходимости взаимных визитов, а также обмена мнениями и опытом для дальнейшего укрепления межпарламентского сотрудничества. Было также отмечено наличие широких возможностей для расширения взаимодействия двух стран в экономической, гуманитарной и культурной сферах, в сфере туризма и в других областях.

В разговоре руководители законодательных ассамблей затронули и иные темы, вызывающие интерес у обеих сторон.