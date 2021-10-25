Закир Гасанов встретился с представителем НАТО

25 октября министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся в нашей стране делегацией во главе с начальником Управления по безопасности на основе сотрудничества Международного военного штаба НАТО генерал-майор Франческо Дьелла.

Как сообщили Day.Az в Минобороны, поприветствовав гостей, министр обороны проинформировал о работе, проделанной нашей армией на территориях, освобожденных после Отечественной войны, и о текущей ситуации на государственной границе.

Генерал-майор Ф.Дьелла, в свою очередь, выразил удовлетворение текущим уровнем сотрудничества НАТО с Азербайджаном, позитивными результатами, достигнутыми в этой сфере, и подчеркнул важность дальнейшего развития взаимных связей.