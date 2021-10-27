Из музыканта в расисты и адвокаты овец

Любить родину лучше на расстоянии. Именно таким девизом по жизни руководствуются зарубежные "звезды" армянского происхождения. В часы "творческого" кризиса, когда им нечего вынести на обсуждение публики, они активно эксплуатируют тему патриотизма и любви к малой родине (к которой имеют крайне опосредованное отношение), выступают с агрессивными заявлениями в адрес "непримиримых врагов" армянской нации - Азербайджана и Турции, чтобы напомнить о себе и получить бонусы от богатой армянской диаспоры.

И одним из фаворитов в непрекращающемся первенстве Армении и армянства по озвучиванию нелепых заявлений и тиражированию невероятной лжи и глупости, несомненно, является Серж Танкян - фронтмен известной рок-группы калифорнийских армян System of a Down.

Одна из характерных черт Танкяна как музыканта - когда лень писать текст, но надо, Серж просто вставляет туда завывания, улюлюканья и тому подобные гортанные звуки. А новой фишкой концертов, начиная с 2010-го, являлось откровенно халтурное исполнение песен Сержем с выражением лица "как же меня все ж это достало", сдавленным голосом и не попадая ни в одну ноту. Предчувствуя неминуемое угасание музыкальной славы, Танкян решил параллельно влезть и в политику, развернув антитурецкую кампанию и педалируя тему признания так называемого "геноцида армян", особенно активизировавшись в годы президентства Барака Обамы. Доходило до того, что он призывал зрителей и слушателей дозваниваться в Белый дом и просить Обаму признать "геноцид". Примечательно, что пользующийся всеми благами американского образа жизни армянский музыкант также активно призывал американцев к беспорядкам и акциям неповиновения на фоне политики разделения детей мигрантов с их родителями на американо-мексиканской границе. Тогда он постарался лишний раз напомнить об армянском "феномене" и поставить американцам в пример так называемую бархатную революцию Никола Пашиняна, одним словом, поступив по-армянски - то есть проявил черную неблагодарность.

Во время 44-дневной войны в Карабахе в прошлом году этот любитель хайпануть на армянской "многострадальности" впервые за 15 лет записал со своей группой две так называемые "патриотические" песни, чтобы якобы привлечь внимание к ситуации в Карабахе. Но вполне очевидно, что главной целью было привлечь внимание к себе любимым и получить очередной профит от диаспоры. Увидев, что схема работает, и денюжки капают, Танкян решил и дальше периодически "выходить в свет" с антиазербайджанскими заявлениями.

На днях одиозный исполнитель снова отличился парочкой таких заявлений, оскорбив азербайджанский народ на своей странице в Twitter. Один из твитов горе-пропагандиста является реакцией на заявление омбудсмена Армении, а по совместительству и главного пастуха и счетовода овец - Армана Татояна о том, что азербайджанские солдаты якобы похитили 107 овец и 5 коз, принадлежащих жителю армянского села. Армянский омбудсмен (срок полномочий которого, к слову, скоро заканчивается), который, забыв о своих истинных обязанностях, с головой погрузился в тиражирование ничем не подкрепленной клеветы в адрес Азербайджана, - отдельная тема, которой мы уже посвятили не одну статью. Видимо, теперь и Танкян воодушевился его примером. В своем оскорбительном посте, который мы не будем приводить из этических соображений, он выдвинул "теорию" о том, что, возможно, азербайджанским солдатам нечего есть. И это еще раз доказывает, насколько Серж далек от своей родины, раз не в курсе, как отличается оснащение и снабжение азербайджанской армии от армянской, и если кому-то и пристало от голода воровать чьих-то овец и коз - то это прозябающим в плачевных условиях "доблестным" зинворам.

В другом своем твите он выразил реакцию на пост американского, так называемого "независимого видеожурналиста" Линдси Снелл. Во время 44-дневной войны в Карабахе именно она распространила дезинформацию о том, что якобы около тысячи бойцов бригады "Хамза" в Сирии готовятся отправиться в Азербайджан, которая была категорически опровергнута официальными структурами Азербайджана. Линдси Снелл, которую подозревают в работе на зарубежные спецслужбы, также известна своими антитурецкими репортажами и часто выступала с критикой правительства Турции. Так вот, в ответ на ее публикацию, где она привела отрывок из азербайджанского учебника по истории для 11-х классов, в котором раскрывается истинная суть событий 1915 года в Турции, Серж Танкян возмущенно написал, что мол "учебники по истории Азербайджана для 11-х классов не только отрицают "геноцид армян", но и обвиняют армян в геноциде", добавив, что в Азербайджане "воспитали поколение расистов-фашистов". Забавно, что когда армянским пропагандистам рассказываешь отличную от привычной им фальсифицированной истории правду, они так удивляются и остро на это реагируют.

В Азербайджане никогда ни на официальном уровне, ни на уровне отдельных лиц не оскорбляли армянский народ, армянскую нацию. Объектом критики всегда становились только армянские политики, отдельные общественные и политические деятели, армянские националисты и фашисты. Однако, ослепленному деньгами армянской диаспоры и жаждой хайпа армянскому музыканту плевать на нормы этики.

Впрочем, дело ведь не только в Танкяне. Ему подобных в рядах армянской диаспоры - пруд пруди. Они делают все для распространения мифов и откровенной лжи, туркофобии и азербайджанофобии, формируют у молодого поколения жителей РА и армян из разных стран мира страх перед турками и азербайджанцами.

Выросло целое поколение армян, не подозревающих, что раньше в Карабахе жили азербайджанцы, что их насильно изгнали с занимаемых территорий армянские оккупанты и террористы. Причем, в отличие от азербайджанской стороны, что дала армянам достаточно времени для погрузки скарба и унитазов, для спокойного выезда с территорий, что были освобождены нашей армией, армянские оккупанты такой возможности азербайджанцам не давали. Сами армяне, когда ты им предъявляешь видеодоказательства всего этого, выпадают в осадок. "Нам про это не рассказывали", - признаются они.

И это правда. Их воспитывают в ненависти к азербайджанцам. Причем, делают это большей частью представители армянской диаспоры, что сытно и счастливо живут в разных странах мира. А Азербайджану и Армении, народам наших стран друг от друга на иную планету улететь не получится. Мы обречены сосуществовать, соседствовать. Но вот каким будет это сосуществование, зависит от того, научатся ли граждане Армении не верить лжи и глупости, распространяемой такими гнусными провокаторами, как Серж Танкян.

Талех Агавердиев