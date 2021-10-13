https://news.day.az/world/1391403.html Вот в каких условиях служат солдаты "доблестной" армянской армии - ВИДЕО
Вот в каких условиях служат солдаты "доблестной" армянской армии - ВИДЕО
В армянских СМИ и телеграм-каналах опубликована видеозапись, на которой запечатлены ужасные условия службы армянских солдат в Сюнике, передает Day.Az.
На кадрах видно, что солдаты "доблестной" и "несокрушимой" армянской армии несут службу на постах в нечеловеческих условиях по щиколотку в грязи. Видимо, так соседнее государство заботится о тех, кто должен защищать его от многочисленных вымышленных "врагов".
В подписи к видео говорится: "Прошёл год, но минобороны не ударило пальцем о палец, чтобы создать нормальные условия для несения службы".
Дата и конкретное место съёмки неизвестны. Представляем читателям данные кадры:
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