Вот в каких условиях служат солдаты "доблестной" армянской армии

В армянских СМИ и телеграм-каналах опубликована видеозапись, на которой запечатлены ужасные условия службы армянских солдат в Сюнике, передает Day.Az.

На кадрах видно, что солдаты "доблестной" и "несокрушимой" армянской армии несут службу на постах в нечеловеческих условиях по щиколотку в грязи. Видимо, так соседнее государство заботится о тех, кто должен защищать его от многочисленных вымышленных "врагов".

В подписи к видео говорится: "Прошёл год, но минобороны не ударило пальцем о палец, чтобы создать нормальные условия для несения службы".

Дата и конкретное место съёмки неизвестны. Представляем читателям данные кадры: