Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса

Стала известна повестка заседания Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, которое состоится 29 октября 2021 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, повестка включает следующие вопросы:

1. Проект закона Азербайджанской Республики "Об утверждении протокола о продлении срока действия соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН о Программе партнерства ФАО-Азербайджан".

2. Проект закона Азербайджанской Республики "об учреждении посольства Азербайджанской Республики при Святом престоле".

3. Проект закона Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики".

4. Проект закона Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Таможенный кодекс Азербайджанской Республики" (третье чтение).

5. Проект закона Азербайджанской Республики О внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "О валютном регулировании", "о кредитных союзах", "о банках", "О почте", "о бухгалтерском учете", "о страховой деятельности", "о небанковских кредитных организациях", "об инвестиционных фондах", "о рынке ценных бумаг" и "о кредитных бюро" (третье чтение).

6. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об охране здоровья населения" (третье чтение).

7. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики "О несостоятельности и банкротстве", "об исполнении", "о банках", "о театре и театральной деятельности", "о страховой деятельности", "о применении особого экономического режима к нефтегазовой деятельности экспортного назначения" и "о занятости" (третье чтение).

8. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О государственной пошлине" (второе чтение).

9. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в кодекс Азербайджанской Республики об административных правонарушениях (второе чтение).

10. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об образовании" (второе чтение).

11. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О профессиональном образовании" (второе чтение).

12. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджанской Республики "30-летие Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики (1992-2022)" и медали Азербайджанской Республики "за плодотворное сотрудничество с таможенными органами" (первое чтение).