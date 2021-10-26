Ненавистные элементы в Армении, которые не могут смириться с существующей ситуацией, постоянно проводят антипропаганду против Азербайджана – Али Нагиев
Ненавистные элементы в Армении, которые не могут смириться с существующей ситуацией, постоянно проводят антипропаганду против Азербайджана.
Об этом глава Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана генерал-полковник Али Нагиев сказал, выступая на церемонии открытия курса "Национальная безопасность", передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, эти элементы пытаются посеять рознь между различными народами, проживающими в Азербайджане, обострить отношения между нашей страной и соседними государствами.
Говоря о значимости проведения курса "Национальная безопасность", Нагиев отметил важность объединения усилий против угроз, направленных в настоящее время против безопасности Азербайджана, эффективной и скоординированной борьбы соответствующих структур с возможными угрозами.
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