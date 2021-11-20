В минобороны Азербайджана состоялось служебное совещание в связи с провокацией Армении в Кяльбаджаре и Лачине

20 ноября на Центральном командном пункте состоялось служебное совещание под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова.

Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны, в совещании приняли участие заместители министра, командующие родами войск, начальники главных управлений, управлений и служб министерства. К работе совещания посредством видеосвязи были привлечены командиры воинских объединений и соединений, дислоцированных на освобожденных территориях, и другие уполномоченные офицеры.

В начале минутой молчания была почтена память наших военнослужащих, ставших шехидами в ходе предотвращения провокации, совершенной вооруженными силами Армении на азербайджано-армянской государственной границе.

Министр обороны довел до участников совещания задачи, поставленные Президентом Азербайджанской Республики, Верховным Главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым перед Азербайджанской армией.

На совещании была проанализирована ситуация на государственной границе и территориях временного дислоцирования российского миротворческого контингента, в частности, боестолкновения, возникшие в результате провокаций противника на Кяльбаджарском и Лачинском участках государственной границы.

Было отмечено, что за последние дни некоторые пользователи социальных сетей распространяют неофициальные фото- и видеоматериалы, связанные с боевыми операциями на государственной границе, что вызывает серьезную обеспокоенность руководства Министерства обороны. В результате мероприятий, осуществленных командованием Азербайджанской армии, была выявлена группа военнослужащих, грубо нарушивших режим секретности, распространив подобные материалы. Принято решение об исключении этих военнослужащих из рядов армии, а собранные материалы направлены в правоохранительные органы для дачи правовой оценки совершенным ими деяниям.

Министр дал соответствующие поручения, связанные с совершенствованием служебно-боевой деятельности на государственной границе.

Министр дал поручения об улучшении материально-технического и инженерного обеспечения подразделений, условий службы и медицинского обеспечения личного состава, а также о завершении работ по переводу вооружения и военной техники на зимний режим эксплуатации.

На совещании были особо подчеркнуты меры по улучшению социально-бытовых условий и морально-психологического состояния военнослужащих, проводимые благодаря вниманию и заботе руководства страны.

Министр обороны дал указания о поддержании боеспособности войск на неизменно высоком уровне, повышении бдительности личного состава, соблюдению правил безопасности и уточнению планов боевой подготовки.

Была подчеркнута важность организации службы войск в воинских частях, дислоцированных на освобожденных территориях, очистки территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов, улучшения военной инфраструктуры и поддержания в надлежащем состоянии дорог в горных местностях.