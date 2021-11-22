https://news.day.az/politics/1406699.html США благодарны Азербайджану за участие в миссии НАТО в Афганистане - посол Эрл Литценбергер
США благодарны Азербайджану за участие в миссии НАТО в Афганистане - посол Эрл Литценбергер
Азербайджан и США успешно сотрудничают в реализации миссии НАТО по обеспечению безопасности.
Об этом сказал в понедельник посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер, отвечая на вопрос Trend, передает Day.Az.
"Мы признательны Азербайджану за участие в миссии НАТО в Афганистане", - отметил Литценбергер.
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