США благодарны Азербайджану за участие в миссии НАТО в Афганистане

Азербайджан и США успешно сотрудничают в реализации миссии НАТО по обеспечению безопасности.

Об этом сказал в понедельник посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер, отвечая на вопрос Trend, передает Day.Az.

"Мы признательны Азербайджану за участие в миссии НАТО в Афганистане", - отметил Литценбергер.