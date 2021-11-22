США хотят продолжить партнерство с Азербайджаном в области здравоохранения и после COVID-19

США привержены продолжению партнерства с Азербайджаном в области здравоохранения и после пандемии COVID-19.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в понедельник журналистам посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер.

"Уровень вакцинации растет как в Азербайджане, так и в США. У нас есть вакцины, я думаю, что они помогут миру выбраться из этой пандемии. Мы предоставили Азербайджану помощь на сумму более 6 миллионов долларов, чтобы помочь справиться с последствиями COVID-19, и очень тесно сотрудничаем со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и TƏBIB, дабы обеспечить обучение, предоставить оборудование и помочь в трансформации сектора общественного здравоохранения. Нужно справиться с этим беспрецедентным глобальным кризисом", - сказал Эрл Литценбергер.