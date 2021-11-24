Приятно быть свидетелем восстановления Карабаха

Приятно быть свидетелем восстановительно-строительных работ, проводимых на освобожденных территориях.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам заявил народный артист, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу.

Он отметил, что работы на освобожденных территориях идут быстрыми темпами.

"Даже в Москве мне задают вопрос: как Физулинский международный аэропорт мог быть построен всего за 8 месяцев? Это действительно чудо. На моих глазах проложили дорогу у подножия гор. Одно дело все это прочитать, другое - увидеть своими глазами. Действительно, это доставляет удовольствие. Наша страна, наш народ, наш Президент Ильхам Алиев проделывают успешную работу. Я счастливый человек, так как увидел все это", - отметил Бюльбюльоглу.