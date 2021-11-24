В тюркской культуре памятники, принадлежащие другим народам, не разрушаются, а восстанавливаются.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой во время выступления на конференции "Великое возвращение: Возрождение культуры".

Он отметил, что необходимо восстановить памятники, разрушенные в Карабахе.

"На освобожденных от оккупации землях мы увидели руины", - заявил Мехмет Нури Эрсой.