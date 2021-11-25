Азербайджан разуверился в двойных стандартах стран Запада

Азербайджан разуверился в западных странах в связи с демонстрацией ими двойных стандартов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил знаменитый шведский учёный Сванте Корнелл на онлайн-мероприятии под названием "Изменение геополитических реалий на Южном Кавказе", проведённом шведским Институтом международных отношений и Стокгольмским центром восточноевропейских исследований.

По словам учёного, различные территориальные конфликты и продемонстрированное к ним отношение стали одним из важных моментов для Азербайджана, когда выяснилось, что страны Европейского Союза признают и пытаются защитить территориальную целостность лишь некоторых стран. Однако подобная позиция не была продемонстрирована в отношении Азербайджана.

Сванте Корнелл отметил, что Азербайджан разуверился в западных странах из-за двойных стандартов, продемонстрированных ими.

Отметим, что профессор Сванте Корнелл является директором и соучредителем Стокгольмского института политики безопасности и развития, а также научным директором Института Центральной Азии и Кавказа и Программы исследований Шелкового пути.