https://news.day.az/politics/1408166.html Посол Израиля ознакомился с разрушениями в Агдаме - ФОТО
Посол Израиля ознакомился с разрушениями в Агдаме - ФОТО
25 ноября делегация, возглавляемая послом Израиля в Азербайджане Джорджем Диком, посетила Агдам.
Об этом написал в Twitter спецпредставитель Президента Азербайджана по освобожденной части Агдамского района Эмин Гусейнов, сообщает в четверг Day.Az.
Он отметил, что гости в ходе поездки ознакомились с разрушениями в Агдаме и были проинформированы о плане восстановления города.
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