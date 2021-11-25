Посол Израиля ознакомился с разрушениями в Агдаме

25 ноября делегация, возглавляемая послом Израиля в Азербайджане Джорджем Диком, посетила Агдам.

Об этом написал в Twitter спецпредставитель Президента Азербайджана по освобожденной части Агдамского района Эмин Гусейнов, сообщает в четверг Day.Az.

Он отметил, что гости в ходе поездки ознакомились с разрушениями в Агдаме и были проинформированы о плане восстановления города.