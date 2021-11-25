Армянские националисты оскорбили Русскую Православную Церковь

Мы уже неоднократно пытались обратить внимание на подрывную деятельность армянского дашнака Саркиса Цатуряна, возглавляющего в России агентство "Реалист", передает Day.Az со ссылкой на smi6.ru.

Вот уж кто иноагент в России, так это Цатурян и его структура. В этом агентстве ведущие позиции занимают соотечествениики Цатуряна, агрессия которых в адрес России подается в неприкрытой форме.

Оказывается, в этом агентстве есть отдел "религии", который возглавляет некий Севак Мирабян.

И вот этот Севак-религиовед, как он сам представился, подвергает резкой критике главу Русской Православной Церкви, святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Глава РПЦ, видите ли, забыл спросить у Саркиса и Севака, где и с кем ему встречи проводить и о чем говорить.

Как известно, патриарх Кирилл принял у себя лидеров духовенства Азербайджана и Армении, чтобы призвать оба народа к миру. Однако Севак раздул из этого миролюбивого жеста целый конфликт и развел критику в адрес РПЦ.

"Русская Православная Церковь в лице святейшего патриарха Кирилла призывает к миру. Этим церковь демонстрирует свою якобы аполитичность и наднациональный характер своей миссии", - пишет Мирабян, при этом упрекая Патриарха в предвзятости и фактически призывает к расколу внутри РПЦ.

Севак считает, что Патриарх всея Руси должен был наказать Бакинско-Азербайджанскую епархию Русской Православной Церкви за то, что во всех православных храмах Азербайджана прошли торжественные богослужения за Победу этой страны, где, кстати, христиане, мусульмане, иудеи и остальные верующие живут в мире, за исключением армян, которым всегда нравятся чужие земли.

При этом армянский националист, прикрывающийся христианством, называет служителей РПЦ безбожниками.

"Вполне резонно спросить у руководства РПЦ, в какого все-таки Бога они верят?", - вопрошает наглый Севак Мирабян. А еще он пытается поливать грязью недавно скончавшегося главу Бакинской епархии Владыку Александра, которого в Азербайджане любили и почитали не только христиане, но и мусульмане. Об этом свидетельствуют многие источники.

Севак транслирует ложь и оскорбления в адрес служителей русской церкви и рассуждает о "совести", не имея даже представления о таковой, судя по тексту его статьи, разглагольствует об адекватности, демонстрируя полное ее отсутствие.

"Это позорное действие вызывает огорчение у всех, кто не потерял чувство адекватности и минимума христианской совести. На данный момент от руководства РПЦ не поступило никаких официальных комментариев относительно подобного случая. Остается только констатировать факт нарушения представителями церкви своих же канонов и самого принципа евангельского единства и братства всех народов во Христе, подобным виражами очередного лизоблюдства и лицемерия", - зарывается Мирабян.

Армянскому лобби не удалось стравить мусульман и христиан, так они теперь пытаются устроить раскол внутри РПЦ. Но главное, на сайте вещающего в России информационного агентства главу РПЦ и других служителей русской церкви армяне, живущие в России, называют "лизоблюдами" и лицемерами"!! Но что-то никто не высылает Саркиса и Севака из России сроком на 50 лет.