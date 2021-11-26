https://news.day.az/politics/1408563.html Создаются условия для будущей нормальной жизни в регионе - Владимир Путин
Создаются условия для будущей нормальной жизни в регионе - Владимир Путин
Создаются условия для будущей нормальной жизни в регионе.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом, в частности, сказал Президент России Владимир Путин в ходе трехсторонней встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Сочи.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре