Создаются условия для будущей нормальной жизни в регионе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом, в частности, сказал Президент России Владимир Путин в ходе трехсторонней встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Сочи.

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