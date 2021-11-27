26 ноября Президент России Владимир Путин провел в Бочаровом Ручье в Сочи переговоры с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном.

Как передает Day.Az, о плодотворной встрече и ее итогах рассказал корреспондент "Ъ" Андрей Колесников в своей статье. Автор напомнил, что стороны до конца года договорятся о механизме нанесения на карты новой границы между двумя странами.

Как замечает автор, на переговорах Президент Ильхам Алиев, как и раньше, выглядел победителем, демонстрируя каменное спокойствие. Никол Пашинян говорил глухо, словно сдерживая в себе трагические эмоции. Это не были на первый взгляд слова человека, который приехал о чем-нибудь договориться.

"Надо понимать, что речь идет о нанесении этих границ на карту. И это будет самое сложное в их отношениях. Ибо премьеру Армении надо будет в буквальном смысле расписаться в собственном поражении", - написал Колесников.