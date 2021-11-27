Теперь Пашинян просто обязан разобраться с армянскими незаконными вооруженными формированиями

На встрече в Сочи лидеры России, Азербайджана и Армении обсудили конкретно рабочие вопросы, непосредственно о том, как будет проводиться вопрос демаркации и делимитации границ, как будет вестись открытие транспортных коридоров и скажем так, такие технические вопросы и поддержка принципов соглашения от 10 ноября 2020 года.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Trend сказала политолог, заместитель директора российского Института политических исследований Дарья Гревцова.

"Можно сказать, это была техническая встреча, на которой необходимо было обсудить именно насущные конкретные вопросы, которые позволят развиваться региону. Однако, сотрудничество между Азербайджаном и Арменией и их народами - вопрос будущего, лишь только когда будут открыты все транспортные коридоры, вынужденные переселенцы вернутся на свои родные земли, будет развитие новых проектов, бизнес проектов, взаимодействие между азербайджанцами и армянами, только тогда можно будет переходить на подписание мирного соглашения", - отметила она.

По мнению политолога, сейчас это сделать очень сложно, армянское общество не готово поддержать идею мирного соглашения с Азербайджаном.

"Шаги по открытию транспортных коммуникаций, по устранению последствий должны вести обе стороны и главное, чтобы Армения не препятствовала развитию Карабаха. Мы знаем, что незаконные вооруженные формирования устраивают провокации, они довольно опасны и Пашинян прежде всего должен разобраться с ними и решить эту проблему. Также Пашиняну необходимо не только на словах подчеркивать желание провести демаркацию и делимитацию границ, но и реально быть готовым это сделать. Допустим, признать необходимость организации рабочей группы, провести всевозможные контакты при участии в том числе и России, то есть не только декларировать на словах, но уже на бумаге фиксировать то, что необходимо делать для делимитации и демаркации границ. И по открытию транспортного коридора, транспортных коммуникаций здесь тоже должен вестись диалог, и чем больше таких диалогов будет, тем выгоднее это будет для развития региона в целом", - заявила замдиректора РИПИ.

Российский политолог выразила согласие с мнением Владимир Путина, что встреча в Сочи действительно важна.

"Чем чаще стороны будут встречаться, тем эффективнее будет идти работа по вопросам развития Карабаха. Также Путин отметил, что он рад встрече в Брюсселе. Такие контакты позволяют наладить взаимопонимание между лидерами и обсудить с глазу на глаз конкретные вопросы", - полагает Гревцова.

Она также считает, что Армения будет затягивать процесс подписания мирного соглашения с Азербайджаном, так как Пашинян столкнется с давлением со стороны оппозиции.

"Поэтому подписание мирного соглашения будет оставаться на перспективе. Основной вопрос, который стоит перед лидерами - это нормализация отношений, приверженность тем соглашениям, которые были подписаны 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, их выполнение, чтобы не было никаких инцидентов на границе. Также это разблокировка транспортных коммуникаций и, конечно же, здесь остро стоит вопрос по Зангезурскому коридору. Оба лидера подчеркнули готовность начать эту работу по демаркации и делимитации границ", - заключила российский политолог.