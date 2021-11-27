Президент Ильхам Алиев одержал впечатляющую дипломатическую победу над Николом Пашиняном в Сочи

Трехсторонняя встреча между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном 26 ноября в Сочи является большим шагом вперед. По итогам этой встречи была зафиксирована впечатляющая дипломатическая победа Президента Ильхама Алиева над Николом Пашиняном. До этой встречи правительство Армении отказывалось выполнять договорённости от 10 ноября 2020 года и продолжало провоцировать вооруженные провокации вблизи международной границы Армении и Азербайджана. Но теперь, у Армении нет иного выхода, кроме как выполнять все взятые на себя обязательства.

Об этом Day.Az сказал американский эксперт, стратегический советник по международным делам правительств, университетов и корпораций в Европе и Америке Питер Тейс.

"Что касается Пашиняна, то лидер Армении на встрече выглядел очень неуверенно и слабо. Пашинян стремительно теряет популярность среди своих избирателей, в то время как армянское общество, продолжает оставаться самоизолированным. Встреча в Сочи должна в конечном итоге научить уму-разуму Пашиняна и убедить его в том, что путь экономического успеха для Армении - это полное выполнение трехстороннего соглашения от 10 ноября 2020 года", - заявил он.

Как подчеркнул наш собеседник, армянский режим должен принять новую геополитическую реальность на Южном Кавказе и действовать соответствующим образом, чтобы Армения получила возможность быть вовлечённой в международные инфраструктурные проекты Евразии. "Встреча в Сочи - огромный шаг в этом направлении. Участие в региональных экономических и транспортных проектах в интересах официального Еревана", - считает Тейс.

По его словам, состоявшаяся встреча в Сочи поможет ускорить процесс делимитации и демаркации границ между Азербайджаном и Арменией.

"Азербайджан всегда проявлял большую склонность к сохранению открытого диалога и поощрению межконфессионального сосуществования с армянами на территории Азербайджана. Это историческая философия, которая возвышает Азербайджан в качестве одной из передовых стран мира, в вопросе межэтнического сосуществования, межрелигиозного диалога и международного гуманитарного права.

Тот факт, что Президент Владимир Путин встретился в Сочи с вначале с Президентом Ильхамом Алиевым перед трехсторонней встречей, является четким сигналом России, что именно Азербайджан является страной-победителем", - заключил Питер Тейс.

Абдул Керимханов