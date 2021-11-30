https://news.day.az/politics/1410084.html Вертолет взлетел с Сангачальского аэродрома и разбился при посадке в учебном центре «Гарагейбат» - Эльчин Гулиев
Вертолет взлетел с Сангачальского аэродрома и разбился при посадке в учебном центре «Гарагейбат» - Эльчин Гулиев
Сегодня вертолет Государственной пограничной службы вылетел с Сангачальского аэродрома для участия в учениях и разбился при посадке в учебном центре "Гарагейбат".
Как сообщает Day.Az, об этом сказал начальник Государственной пограничной службы, генерал-полковник Эльчин Гулиев.
Генерал выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе.
Э.Гулиев отметил, что лица, получившие ранения в результате происшествия, проходят курс лечения в госпитале Государственной пограничной службы.
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