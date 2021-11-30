Вертолет взлетел с Сангачальского аэродрома и разбился при посадке в учебном центре «Гарагейбат»

Сегодня вертолет Государственной пограничной службы вылетел с Сангачальского аэродрома для участия в учениях и разбился при посадке в учебном центре "Гарагейбат".

Как сообщает Day.Az, об этом сказал начальник Государственной пограничной службы, генерал-полковник Эльчин Гулиев.

Генерал выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе.

Э.Гулиев отметил, что лица, получившие ранения в результате происшествия, проходят курс лечения в госпитале Государственной пограничной службы.