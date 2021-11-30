https://news.day.az/politics/1410098.html Посол Франции выразил соболезнования в связи с крушением военного вертолета
Посол Франции выразил соболезнования в связи с крушением военного вертолета
Посол Франции выразил соболезнования в связи с крушением военного вертолета.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, по этому поводу он опубликовал публикацию в Twitter.
"Соболезную семьям погибших в результате крушения вертолета на авиационном полигоне "Гараэйбат" Государственной пограничной службы", - говорится в сообщении.
Напомним, что 30 ноября около 10:40 во время учебных полетов на авиационном полигоне "Гараэйбат" разбился вертолет Государственной пограничной службы. В результате крушения погибли 14 человек, двое получили ранения.
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