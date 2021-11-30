https://news.day.az/politics/1410102.html Посол Британии выразил соболезнования в связи с крушением вертолета
Посол Британии выразил соболезнования в связи с крушением вертолета
Посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп выразил соболезнования в связи с крушением военного вертолета Государственной пограничной службы.
Как сообщает Day.Az, в этой связи посол поделился публикацией в "Twitter".
"Выражаю соболезнования семьям и близким погибшим сегодня при крушении вертолета", - говорится в публикации.
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