Посольство Италии выразило соболезнования Азербайджану в связи с крушением военного вертолета

Посольство Италии в Азербайджане выразило соболезнования в связи с крушением военного вертолета в Азербайджане, сообщает Day.Az.

"Посольство Италии выражает свои глубокие соболезнования семьям членов экипажа, трагически погибших сегодня в результате крушения азербайджанского военного вертолета на полигоне Гарахейбат", - говорится в соболезновании посольства на странице в Тwitter.

Отметим, что военный вертолет Государственной пограничной службы Азербайджана разбился во время тренировочных полетов на аэродроме "Гарахейбат" в Хызынском районе в 10:40, в результате чего два человека получили ранения и 14 человек погибли.