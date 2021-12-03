Армянское лобби в РФ пытается присвоить Ростов

Армянские мифотворцы перелопатили всю мировую историю, от античных времен до наших дней, добросовестно переписывая и фальсифицируя все, что доступно. А доступно армянству многое, в том числе российские архивы.

Как передает Day.Az со ссылкой на smi6.ru, cейчас армянству, приватизировавшему российский Ростов, крайне важно доказать, что этот город основали армяне, чтобы потом было легче требовать политического создания армянского анклава. В агломерации Ростова при въезде в те или иные населенные пункты уже отсутствуют таблички на русском языке, зато указатели пишутся на армянском языке.

Вот cейчас российско-армянские издания, а таких масса, сообщают, что некий художник и реставратор из Еревана Меружан Арутюнян "борется за сохранение исторического наследия Ростова-на Дону." И об этом почему-то сообщает, как о самом грандиозном для России событии, российское издание NVGAZETA.ru. Видимо, армянская диаспора уже прибрала его к рукам, они же любят командовать в российских медиа.

Так вот, этот Арутюнян рассказал о том, "как он начал исследовать историю города и армянские корни Ростова".

"Я это узнал, когда задался вопросом: откуда здесь столько армян. Десять лет назад я стал всерьез интересоваться историей города...", - рассказал реставратор. Примечательно, что даже армяне задаются вопросом, откуда в России, и в частности в том же Ростове, столько армян? Только российские власти этот вопрос никак не беспокоит.

Арутюнян, оказывается, обратил внимание на то, что на кирпичах дореволюционных зданий Ростова были метки с "армянскими буквами". "В коллекции есть кирпич с красивой буквой "А"", - рассуждает армянский умник-реставратор. По мнению армян, если где-то присутствует буква "А", это неизменно указывает на принадлежность этого предмета армянству.. То есть, армяне даже букву "А" приватизировали.

Арутюнян, нашедший букву "А" в кирпиче обычного здания, вынужден признать, что "дом может не быть признан объектом культурного наследия", но это все равно якобы "армянское культурное наследие", подтверждающее, согласно армянской логике, что город Ростов-на-Дону основали армяне.

А свои "исторические изыскания" армяне, как правило, сопровождают различными церковными мероприятиями или культурными акциями.

Вот, например, они учредили межрегиональную акцию "Донская Армения", которя сейчас проводится в Ростовской области.

Как сообщает официальный портал городской Думы и администрации Ростова-на-Дону, организацией этой армянской акции занимается библиотека имени А. М. Листопадова. Ну мы же понимаем, что там, где скапливается многочисленная армянская диаспора, значит, ее влияние на городские власти уже максимальное.

"Целью акции, которая проводится с 15 ноября по 15 декабря 2021 года, является популяризация литературы и продвижение краеведческих знаний об армянах на Дону", - отмечается в сообщении. А почему "Донская Армения"? Что делает "Армения" на Дону?

На сегодняшний день армяне - это вторая по величине этническая группа Ростовской области России и четвёртая по величине армянская община среди субъектов федерации.

Что же, тогда другие этнические общины, находящиеся на территории РФ, в данном случае в Ростовской области, тоже должны провозглашать на Дону свое этническое представительство?

Или такая привилегия есть только у армян... Похоже, мы сами ответили на этот вопрос...такая привилегия в России есть только у армян.