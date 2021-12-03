https://news.day.az/politics/1411413.html Председатель ОБСЕ о ситуации на Южном Кавказе
Председатель ОБСЕ о ситуации на Южном Кавказе
Ситуация на Южном Кавказе остается хрупкой.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на пресс-конференции по итогам встречи СМИД ОБСЕ сказала действующий председатель ОБСЕ Анн Линде.
"Недавние столкновения на госгранице Азербайджана и Армении свидетельствуют, что ситуация в регионе остается хрупкой. Сторонам необходимо работать над этим", - сказала она.
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