Азербайджан отмечает 30-летие членства в ОИС

Азербайджан - во всех отношениях состоявшееся государство. Тридцатилетие восстановления своей независимости он отметил, имея сильную экономику, прочные международные позиции, беспрецедентную военную победу и обширный круг друзей. Каждый из этих показателей важен, но сегодня мы коснемся последнего, так как для этого есть замечательный повод - 30-летие членства Азербайджана в Организации исламского сотрудничества (ОИС).

8 декабря МИД Азербайджана распространил заявление в связи с этой датой, в котором отмечено, что развитие отношений с ОИС по сей день находится в числе приоритетов внешней политики нашей страны, ставшей первой среди постсоветских республик членом этой организации.

За эти годы Азербайджан продемонстрировал себя инициативным и полезным членом структуры, надежным партнером, работающим на общие интересы. Азербайджан последовательно выступал за укрепление исламской солидарности, поднимал проблему исламофобии на самых высоких трибунах. Являясь активным членом ОИС и ИСЕСКО, Азербайджан стал инициатором создания новых организаций, служащих укреплению исламской солидарности - Форума молодежи ОИС и Ассоциации журналистов. В 2006 году Азербайджан принял 33-ю конференцию министров иностранных дел ОИС, а в 2010 году - 35-е заседание Совета директоров Исламского банка развития. Президент Азербайджана объявил 2017-й Годом исламской солидарности. В том же году в Баку прошли IV Игры исламской солидарности, которые показали не только солидарность стран-участниц, но и представили истинный образ ислама как религии гармонии, мира и дружественности. IV Игры исламской солидарности, известные также как Исламиада-2017, были организованы на самом высоком уровне и прошли очень успешно с участием 3500 спортсменов из 57 стран...

А начиналось все в декабре 1991 года, когда на саммите ОИС (тогда Организация исламской конференции) в Дакаре было рассмотрено обращение Азербайджана, и по нему было принято положительное решение. Уже на следующем, VII саммите ОИС, прошедшем в 1994 году в Марокко, была принята резолюция по карабахскому конфликту и оказанию экономической помощи Азербайджану. В резолюции звучало требование о безоговорочном выполнении Арменией четырех резолюций ООН и немедленном выводе своих вооруженных сил с оккупированных азербайджанских территорий. ОИС также призвала другие международные организации к оказанию Азербайджану неотложной гуманитарной и финансовой помощи. В 2004 году в Азербайджане состоялось учредительное заседание Молодежного форума ОИК. 7-8 декабря 2005 года в Мекке прошло Третье чрезвычайное заседание на высшем уровне ОИК. В заседании принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. В своей речи он подчеркнул: "Организация Исламской конференции прикладывает последовательные усилия для воцарения мира и благоденствия во всем мире... В то же время, мы выражаем категорический протест тем, кто связывает международный терроризм с религией Ислам. Подобный тезис совершенно ошибочен, безоснователен и неприемлем".

На 33-й сессии МИД стран-членов ОИК в Баку (19-21 июня 2006 года) председательство Организации перешло к Азербайджану.

В октябре 2006 года в ходе визита в Азербайджан президент ИСЕСКО Осман аль-Тувейджри присвоил Первому вице-президенту, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой звание Посла Доброй воли ИСЕСКО за заслуги в развитии образования и межцивилизационного диалога. В 2007 году Посол Доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО Мехрибан Алиева и Генеральный директор ИСЕСКО Абдулазиз бин Осман аль-Тувейджри подписали Протокол о сотрудничестве между Фондом Гейдара Алиева и ИСЕСКО.

В 2009 году город Баку был объявлен столицей Исламской культуры. 17 февраля 2009 года состоялось торжественное открытие года. В церемонии открытия приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Генеральный секретарь ИСЕСКО Осман аль-Тувейджри. Объявление Баку столицей Исламской культуры послужило еще большему усилению межцивилизационного диалога. Очень актуально в этом плане прозвучало название международной конференции - "Межцивилизационный диалог: взгляд из Азербайджана", посвященной 40-летию Организации исламского сотрудничества.

Вступление Азербайджана в организацию внесло в ее деятельность свежую струю, по инициативе нашей страны объединение исламских государств громко заявило о необходимости диалога цивилизаций, тем самым поднявшись на более высокую ступень и укрепив свою роль на мировой арене. Не случайно генеральный секретарь ОИК Экмеледдин Ихсаноглу говорил о превращении Азербайджана в символ сотрудничества между цивилизациями.

Азербайджан многое привнес в ОИС, но и Организация исламского сотрудничества сделала немало для нашей страны. Все 30 лет она однозначно поддерживала справедливую позицию Баку в карабахском конфликте, последовательно ставила вопрос прекращения оккупации. В то время как другие международные структуры избегали называть вещи своими именами, в резолюциях ОИС адресно указывалось на Армению как на агрессора. В апреле этого года Президент Ильхам Алиев совершенно заслуженно вручил генеральному секретарю ОИС Юсефу Бен Ахмед аль-Усаймину орден "Достлуг". Награда присуждена за заслуги в укреплении дружественных отношений и сотрудничества между Азербайджаном и ОИС.

Выступая в июне на II Саммите Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям, Президент Ильхам Алиев заявил: "Мы высоко оцениваем последовательную поддержку Организацией исламского сотрудничества справедливой позиции Азербайджана в связи с армянской военной агрессией. Со дня Саммита в Касабланке в 1994 году по настоящее время Организация исламского сотрудничества приняла более 80 резолюций, осуждающих агрессию Армении против Азербайджана, поддерживающих суверенитет и территориальную целостность нашей страны. В этом контексте, следует особо отметить учреждение в 2016 году Контактной группы Организации исламского сотрудничества в связи с агрессией Республики Армения против Азербайджанской Республики. Азербайджан, в свою очередь, тоже всегда поддерживал стран-участниц Организации исламского сотрудничества, прилагал усилия для обеспечения более тесного сотрудничества и солидарности среди исламских стран".

С первых дней второй Карабахской войны, ставшей для Азербайджана Отечественной, Организация исламского сотрудничества однозначно поддержала азербайджанский народ в его стремлении восстановить территориальную целостность страны. Жесткие и адресные заявления делались неоднократно, в том числе после варварских атак ВС Армении на мирные города. После войны представители ОИС неоднократно посещали освобожденные территории. В сентябре этого года делегация в составе пяти представителей Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества посетила Агдам, Тертер и Гянджу. Целью мониторинга было расследование военных преступлений Армении, совершенных в период оккупации азербайджанских земель, фактов армянского экологического террора и вандализма.

По итогам мониторинга был составлен отчет, единогласно принятый на 18-й сессии Независимой постоянной комиссии по правам человека ОИС в Джидде (Саудовская Аравия). В отчете зафиксированы военные преступления на подвергшихся армянской агрессии территориях Азербайджана, грубое нарушение прав и свобод человека, уничтожение национально-культурных, архитектурных, исторических и религиозных памятников, в том числе уничтожение, разграбление и осквернение мечетей, расценены как нарушение международных прав человека и норм международного гуманитарного права. В отчете даны рекомендации по созданию мониторинговых центров международных прав человека со стороны ООН, ОБСЕ и других организаций для расследования нарушений прав человека, совершенных военно-политическим руководством Армении, и дачи им правовой оценки, по созданию под эгидой Международного комитета Красного Креста механизма по многосторонней координации для нахождения пропавших без вести азербайджанцев, начиная с первой Карабахской войны и по настоящее время, оказания психологической помощи членам их семей, по финансированию проектов со стороны ОИС, Всемирного банка и Исламского банка развития, поддерживающих возвращение в родные места азербайджанских бывших вынужденных переселенцев.

Отчет включен в программу саммита Совета министров иностранных дел ОИС, который будет проведен в марте 2022 года в Исламабаде.

В первые годы независимости страны ОИС оказали немалую экономическую и финансовую поддержку Азербайджану. А сегодня уже наша страна оказывает помощь партнерам. В марте 2020 года в ответ на обращение Организации исламского сотрудничества к государствам-членам в связи с напряженной социально-экономической ситуацией в африканском регионе Сахель, по поручению Президента Ильхама Алиева Кабинет министров выделил помощь ОИС в размере 100 тысяч долларов США с целью поддержки превращению управления по гуманитарной помощи и развитию в Нигере в региональный офис ОИС.

Сегодня Азербайджан приглашает партнеров по ОИС к участию в восстановлении освобожденных территорий.

"Я объявил все освобожденные от оккупации территории зоной зеленой энергии. При проведении работ по восстановлению и реконструкции мы будем использовать самые современные и инновационные технологии. Будут применяться концепции "умный город" и "умное село". Нам хотелось бы видеть участие компаний из братских государств ОИС в процессе реконструкции на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана", - сказал Президент Азербайджана, выступая в видеоформате на II Саммите ОИС по науке и технологиям.

В конце октября в Баку прошел Азербайджанский инвестиционный и культурный саммит, организованный при поддержке министерств экономики и культуры, Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) и Молодежным форумом Организации исламского сотрудничества (ICYF). На саммите, посвященном 880-летию Низами Гянджеви, приняли участие министры, дипломаты, предприниматели, молодежные деятели более 20 стран. Открывая форум, министр экономики Микаил Джаббаров подчеркнул, что Азербайджанский инвестиционный и культурный саммит является благоприятной платформой для расширения экономического сотрудничества между странами-членами Организации исламского сотрудничества, а также популяризации инвестиционного потенциала Азербайджана, в том числе, Карабаха и Восточного Зангезура.

В рамках мероприятия была организована выставка 50 новых стартапов стран-членов ОИС, отобранных из 500 проектов, поступивших из 61 страны. Это стартапы в пищевой, сельскохозяйственной сферах, "зеленой" экономике, сфере финансовых технологий, онлайн-приложений, окружающей среды, возобновляемой энергии, умных технологий, воздушного транспорта, логистики и др.

Таким образом, в сотрудничестве стран ОИС и в сотрудничестве Азербайджана с организацией сегодня открывается новая страница.

Лейла Таривердиева