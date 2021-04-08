Президент Ильхам Алиев вручил генеральному секретарю ОИС орден "Достлуг"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о награждении Юсефа Бен Ахмед аль-Усаймина орденом "Достлуг" за заслуги в укреплении дружественных отношений и сотрудничества между Азербайджаном и Организацией исламского сотрудничества.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.