https://news.day.az/politics/1332394.html Президент Ильхам Алиев вручил генеральному секретарю ОИС орден "Достлуг"
Президент Ильхам Алиев вручил генеральному секретарю ОИС орден "Достлуг"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о награждении Юсефа Бен Ахмед аль-Усаймина орденом "Достлуг" за заслуги в укреплении дружественных отношений и сотрудничества между Азербайджаном и Организацией исламского сотрудничества.
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