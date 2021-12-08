Фонд "YAŞAT" поможет ветеранам до назначения инвалидности

Фонд "YAŞAT" оказывает помощь ветеранам до назначения инвалидности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Ульви Мехтиев во время выступления на пресс-конференции по итогам работы Фонда за 2021 год.

"Не дожидаясь подтверждения инвалидности, участникам 44-дневной Отечественной войны окажут помощь. Ветераны могут передать информацию о себе по номеру "8110" и воспользоваться услугами Фонда "YAŞAT", - сказал Мехтиев.