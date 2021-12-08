https://news.day.az/politics/1413152.html Фонд "YAŞAT" поможет ветеранам до назначения инвалидности - Ульви Мехтиев - ФОТО
Фонд "YAŞAT" поможет ветеранам до назначения инвалидности - Ульви Мехтиев - ФОТО
Фонд "YAŞAT" оказывает помощь ветеранам до назначения инвалидности.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Ульви Мехтиев во время выступления на пресс-конференции по итогам работы Фонда за 2021 год.
"Не дожидаясь подтверждения инвалидности, участникам 44-дневной Отечественной войны окажут помощь. Ветераны могут передать информацию о себе по номеру "8110" и воспользоваться услугами Фонда "YAŞAT", - сказал Мехтиев.
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