Алкоголик Пашинян испугался пьяных армянских военнослужащих

Автор: Мехти Ахмедзаде

1 января премьер-министр Армении Никол Пашинян в сопровождении министра обороны Сурена Папикяна по случаю Нового года посетил боевые позиции, а также одну из армянских воинских частей.

Пашинян встретился с осуществляющими боевое дежурство военнослужащими и командирами, осмотрел опорные пункты и ознакомился с проделанной на передовой работой, а также бытовыми условиями военнослужащих.

Примечательно, что данный визит вызвал бурные обсуждения в армянском сегменте соцсетей. Пользователи заметили, что премьер был ужасно напуган.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, как видно на опубликованных кадрах, во время визита Пашиняна у всех военнослужащих отобрали обоймы и патроны, так как он боялся, что кто-то из них может его застрелить.

Далеко небезызвестный факт, что любое армянское правительство никогда не ценило своих солдат. В годы своего тиранского правления Роберт Кочарян и Серж Саргсян на постоянной основе грабили армянскую армию. Благодаря "бывшим" армянская армия нищенствовала многие годы и находилась в плачевном состоянии, что стало одной из причин ее разгрома в Карабахе. Сегодня, при власти Пашиняна, все только ухудшилось - не было предпринято попыток исправить предыдущие ошибки, плюс военнослужащих начали арестовывать по фиктивным делам.

В армянской армии сейчас масса недовольств, в том числе и к Воваевичу, ибо солдаты, начитавшиеся антиниколовской пропаганды армянских телеграм-канализаций, считают его "предаталем, сдавшим земли". Поэтому Пашинян и опасается за свою жизнь. Понятное дело, что в целом визит - это спекталь и отобранные здесь военнослужащие его актеры, которые по сценарию "невероятно рады визиту премьера", но мало ли...

Кроме того, во время визита было выявлено много нарушений. В частности, на кадрах видно, что солдаты вместо охраны госграницы распивают водку, коньяк, вино и шампанское во время несения службы, что категорически запрещено военными уставами.

И это все происходило в присутствии премьера страны. Хотя, чему мы удивляемся. Пашинян сам любитель хлебнуть лишнего. Все помнят его пьяные выходки в тогдашнем оккупированном Джыдыр дюзю. Какой премьер, такая и армия.