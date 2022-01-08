https://news.day.az/politics/1424660.html ВС Азербайджана использовали в учениях военные трофеи, оставленные Арменией - ФОТО - ВИДЕО
ВС Азербайджана использовали в учениях военные трофеи, оставленные Арменией - ФОТО - ВИДЕО
На тактико-специальных учениях подразделений противовоздушной обороны (ПВО) Отдельной общевойсковой армии наши военнослужащие продемонстрировали высокий профессионализм и мастерство.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в ходе учений с применением зенитно-артиллерийских установок "Застава" калибром 20 мм, установленных на гусеничной бронетехнике MT-LB, захваченной в качестве военного трофея в Отечественной войне и введенной в строй после ремонта, были уничтожены средства ПВО и наземные цели условного противника.
Поставленные на учениях задачи были выполнены.
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