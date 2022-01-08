Будучи "двумя государствами, одной нацией", Турция всегда рядом с Азербайджаном

Азербайджан для нас братская страна. Будучи "двумя государствами, одной нацией", мы всегда рядом с Азербайджаном.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Он отметил, что цель Турции - внести вклад в обеспечение долгосрочного мира и стабильности на всем Кавказе.

"Президенты Азербайджана и Турции протянули Армении руку мира. Надеемся, что в Ереване оценят данный жест. Речь идет не только об Азербайджане и Армении, а о регионе в целом, его превращении в остров стабильности", - сказал министр.

Хулуси Акар отметил, что взаимодействие с Азербайджаном в военной сфере продолжается. Он напомнил, что для контроля за соблюдением прекращения огня с 30 января прошлого года действует Турецко-российский совместный мониторинговый центр.

"Мы смотрим на ситуацию с оптимизмом. Число нарушений прекращения огня постепенно снижается, и мы надеемся в этом на еще большую стабильность. Совместные шаги Турции и России вносят в это свой вклад", - сказал министр.

Он также отметил усилия турецких военных совместно с азербайджанскими коллегами по обезвреживанию мин и самодельных взрывных устройств.