Армения - страна с заниженной политической ответственностью

Автор: Акпер Гасанов

В Армении продолжают обсуждать решение премьер-министра Никола Пашиняна об отправке в Казахстан более 100 военнослужащих для участия в миротворческих операциях в составе сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). "В ходе миссии миротворческое подразделение ВС РА (Вооруженные силы Республики Армения) будет выполнять функции по охране исключительно стратегических зданий и инфраструктуры", - было сказано в сообщении минобороны Армении.

Утверждение касательно "охраны стратегических зданий и инфраструктуры" звучит очень забавно. Ведь есть уже информация о том, что отправленному в Казахстан армянскому контингенту предстоит охрана центрального рынка Алматы. Особое внимание, надо полагать, армянские вояки уделят охране общественных туалетов на этом рынке.

И тут я бы советовал казахам предварительно пересчитать все, что в этих общественных уборных было до того, как на рынок зашли армянские военнослужащие. По опыту 44-дневной войны в Карабахе, мы все помним про их страсть уносить с собой унитазы и все, что попадет под руку. Впрочем, даже не это самое интересное в данной ситуации.

"Не отправив своих военных, мы ответили бы президенту Казахстана Токаеву за его антиармянскую позицию по 44-дневной войне. Однако, как всегда, Никол Пашинян принял ошибочное решение. Заискивая и "залезая", он делает это по самые уши. В данном случае - до самой крайней ступеньки "подвала" Кремля", - написал на своей странице в Фейсбук депутат парламента Армении Андраник Теванян.

Такой вот вопль по несостоявшемуся "сведению счетов" с действующим Президентом Казахстана. Который, напомню, поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с годовщиной победы в 44-дневной войне. О том, что война эта велась на признанной всем миром территории Азербайджана, и не было ни дня, когда бы боевые действия перекинулись на территорию Армению, Теванян, ясное дело, не упоминает.

Но он иронизирует над сложившейся ситуацией. "Ирония судьбы в том, что организовавший в 2008-ом "1 марта", ставший причиной гибели 10 человек и пришедший в 2018-ом через улицу к власти Никол Пашинян сейчас против прихода к власти через улицу, против казахских "николов" и казахского "1 марта"", - пишет депутат армянского парламента.

Аналогичного мнения придерживается и вице-спикер парламента РА, депутат от фракции "Армения" Ишхан Сагателян. По его словам, ради сохранения своей власти Никол Пашинян готов пойти на любые шаги.

"Мы должны констатировать, что у этого человека нет принципов, он готов на все ради сохранения своей власти. Вспомним, что он когда-то говорил про ОДКБ, про демонстрации и невмешательство армии во внутриполитические вопросы, и что он делает сейчас. Эта власть с утра может быть пророссийской, днем - прозападной и вечером - протурецкой. Не случайно говорят, что у наших властей нет "измов". Посему не стоит искать в их действиях хоть какую-то логику", - заключил он.

И такое мнение является превалирующим в Армении. Власть могла бы поприветствовать решение ОДКБ, но не посылать войска. Об этом заявил в беседе с корреспондентом одного из армянских СМИ депутат от блока "Армения" Ваге Акопян, отвечая на вопрос, надо ли было посылать в Казахстан армянских военнослужащих.

Акопян говорит, что у действующей армянской власти отсутствует чувство государственного, национального интереса, у них в повестке одна задача - сохранить свои кресла. "Поэтому они сюда приведут и ОДКБ, и НАТО, и талибов", - отметил он. Насчет прихода к власти в РА талибов - это, конечно, "высший пилотаж" демагогии. Забавно от одной мысли увидеть Пашиняна в одеянии талиба. Борода у него, кстати, уже есть.

Рассуждая шире, скажу, что процесс "переобувания в воздухе", который продемонстрировал Пашинян, вызывает чувство брезгливости и презрения среди политиков и экспертов в самых разных странах мира. Они отмечают, что Николу Воваевичу больше не удастся прикрывать срам РА фиговым листком "борьбы за демократию".

Как тут не отметить, что ранее гримасы большой политики были представлены и в виде огромной финансовой помощи РА со стороны ЕС, и в виде приглашения Пашиняна для участия в организованном президентом США Байденом виртуальном саммите за демократию?! Сейчас об этом, уверен, очень сожалеют и в Брюсселе, и в Вашингтоне.

Кстати, чувство сожаления, плавно переходящее в истерику, охватило и сторонников третьего президента РА Сержа Саргсяна. Того самого, которого сместил Пашинян в результате "революции" в 2018 году. Сейчас Азатович, по которому в прямом смысле слова "плачет тюрьма", и его окружение хватаются за голову и задаются вопросом: "А что, так можно было?!".

Они негодуют, ибо понимают, что был упущен шанс сохранить власть, обратившись в 2018 году в ОДКБ. Но поезд уже ушел. Пашинян удержал власть. Причем, даже после поражения в 44-дневной войне, которую он сам сделал неизбежной целым рядом провокационных заявлений и шагов. И сегодня, проигравшая в войне, потерявшая остатки атрибутов суверенитета и независимости, тонущая в болоте экономической и демографической проблемы РА, вынуждена выполнять все, что ей прикажут. Не имеет значение, кто прикажет. Важнее то, что отказывать Армения не в силах никому. Она превращена в податливую, готовую исполнять все, что ей прикажут зарубежные клиенты, страну с заниженной политической ответственностью перед своими согражданами.