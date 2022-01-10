Армения - страна с заниженной политической ответственностью

Автор: Акпер Гасанов

В Армении продолжают обсуждать решение премьер-министра Никола Пашиняна об отправке в Казахстан более 100 военнослужащих для участия в миротворческих операциях в составе сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). "В ходе миссии миротворческое подразделение ВС РА (Вооруженные силы Республики Армения) будет выполнять функции по охране исключительно стратегических зданий и инфраструктуры", - было сказано в сообщении минобороны Армении.

Утверждение касательно "охраны стратегических зданий и инфраструктуры" звучит очень забавно. Ведь есть уже информация о том, что отправленному в Казахстан армянскому контингенту предстоит охрана центрального рынка Алматы. Особое внимание, надо полагать, армянские вояки уделят охране общественных туалетов на этом рынке.

И тут я бы советовал казахам предварительно пересчитать все, что в этих общественных уборных было до того, как на рынок зашли армянские военнослужащие. По опыту 44-дневной войны в Карабахе, мы все помним про их страсть уносить с собой унитазы и все, что попадет под руку. Впрочем, даже не это самое интересное в данной ситуации.

"Не отправив своих военных, мы ответили бы президенту Казахстана Токаеву за его антиармянскую позицию по 44-дневной войне. Однако, как всегда, Никол Пашинян принял ошибочное решение. Заискивая и "залезая", он делает это по самые уши. В данном случае - до самой крайней ступеньки "подвала" Кремля", - написал на своей странице в Фейсбук депутат парламента Армении Андраник Теванян.

Такой вот вопль по несостоявшемуся "сведению счетов" с действующим Президентом Казахстана. Который, напомню, поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с годовщиной победы в 44-дневной войне. О том, что война эта велась на признанной всем миром территории Азербайджана, и не было ни дня, когда бы боевые действия перекинулись на территорию Армению, Теванян, ясное дело, не упоминает.

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Но он иронизирует над сложившейся ситуацией. "Ирония судьбы в том, что организовавший в 2008-ом "1 марта", ставший причиной гибели 10 человек и пришедший в 2018-ом через улицу к власти Никол Пашинян сейчас против прихода к власти через улицу, против казахских "николов" и казахского "1 марта"", - пишет депутат армянского парламента.

Аналогичного мнения придерживается и вице-спикер парламента РА, депутат от фракции "Армения" Ишхан Сагателян. По его словам, ради сохранения своей власти Никол Пашинян готов пойти на любые шаги.

"Мы должны констатировать, что у этого человека нет принципов, он готов на все ради сохранения своей власти. Вспомним, что он когда-то говорил про ОДКБ, про демонстрации и невмешательство армии во внутриполитические вопросы, и что он делает сейчас. Эта власть с утра может быть пророссийской, днем - прозападной и вечером - протурецкой. Не случайно говорят, что у наших властей нет "измов". Посему не стоит искать в их действиях хоть какую-то логику", - заключил он.

И такое мнение является превалирующим в Армении. Власть могла бы поприветствовать решение ОДКБ, но не посылать войска. Об этом заявил в беседе с корреспондентом одного из армянских СМИ депутат от блока "Армения" Ваге Акопян, отвечая на вопрос, надо ли было посылать в Казахстан армянских военнослужащих.

Акопян говорит, что у действующей армянской власти отсутствует чувство государственного, национального интереса, у них в повестке одна задача - сохранить свои кресла. "Поэтому они сюда приведут и ОДКБ, и НАТО, и талибов", - отметил он. Насчет прихода к власти в РА талибов - это, конечно, "высший пилотаж" демагогии. Забавно от одной мысли увидеть Пашиняна в одеянии талиба. Борода у него, кстати, уже есть.

Рассуждая шире, скажу, что процесс "переобувания в воздухе", который продемонстрировал Пашинян, вызывает чувство брезгливости и презрения среди политиков и экспертов в самых разных странах мира. Они отмечают, что Николу Воваевичу больше не удастся прикрывать срам РА фиговым листком "борьбы за демократию". 

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Вынужденная трансформация Никола Пашиняна - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова

Как тут не отметить, что ранее гримасы большой политики были представлены и в виде огромной финансовой помощи РА со стороны ЕС, и в виде приглашения Пашиняна для участия в организованном президентом США Байденом виртуальном саммите за демократию?!  Сейчас об этом, уверен, очень сожалеют и в Брюсселе, и в Вашингтоне.

Кстати, чувство сожаления, плавно переходящее в истерику, охватило и сторонников третьего президента РА Сержа Саргсяна. Того самого, которого сместил Пашинян в результате "революции" в 2018 году. Сейчас Азатович, по которому в прямом смысле слова "плачет тюрьма", и его окружение хватаются за голову и задаются вопросом: "А что, так можно было?!".

Они негодуют, ибо понимают, что был упущен шанс сохранить власть, обратившись в 2018 году в ОДКБ. Но поезд уже ушел. Пашинян удержал власть. Причем, даже после поражения в 44-дневной войне, которую он сам сделал неизбежной целым рядом провокационных заявлений и шагов. И сегодня, проигравшая в войне, потерявшая остатки  атрибутов суверенитета и независимости, тонущая в болоте экономической и демографической проблемы РА, вынуждена выполнять все, что ей прикажут. Не имеет значение, кто прикажет. Важнее то, что отказывать Армения не в силах никому. Она превращена в  податливую, готовую исполнять все, что ей прикажут зарубежные клиенты, страну с заниженной политической ответственностью перед своими согражданами.