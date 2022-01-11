Армения готовит новую провокацию на границе с Азербайджаном?

Как мы уже сообщали ранее, в результате провокации, совершенной вооруженными силами Армении днем 11 января на Кяльбаджарском направлении азербайджано-армянской государственной границы, погиб наш военнослужащий сверхсрочной службы, солдат Назаров Аяз Азер оглу. Однако, судя по всему, армянская сторона не намерена на этом останавливаться и планирует новые провокации.

Так, заместитель министра обороны Армении Арман Саркисян заявил во вторник в парламенте, что в любой момент на азербайджано-армянской границе может возникнуть некоторая напряженность, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"В последнее время ситуация на азербайджано-армянской границе остается не столь напряженной, но никто не исключает, что в любой момент может возникнуть некоторая напряженность", - заявил Саркисян.

При этом Саркисян не стал вдаваться в подробности, отмечают армянские СМИ, но заверил, что никакая информация от общественности не скрывается.