https://news.day.az/politics/1425854.html Азербайджанская армия перешла на усиленный режим
Азербайджанская армия перешла на усиленный режим
В связи с возможным повторением преднамеренных попыток армянской стороны обострить ситуацию вдоль государственной границы между Арменией и Азербайджаном подразделения азербайджанской армии охраняют суверенные территории и безопасность границ нашей страны в усиленном режиме.
Об этом Day.Az сообщили в Министерстве обороны.
Было отмечено, что оперативная обстановка находятся под контролем подразделений азербайджанской армии.
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