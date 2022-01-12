Азербайджанская армия перешла на усиленный режим

В связи с возможным повторением преднамеренных попыток армянской стороны обострить ситуацию вдоль государственной границы между Арменией и Азербайджаном подразделения азербайджанской армии охраняют суверенные территории и безопасность границ нашей страны в усиленном режиме.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве обороны.

Было отмечено, что оперативная обстановка находятся под контролем подразделений азербайджанской армии.