Исполнительный директор Американского еврейского комитета Дэвид Харрис поделился на своей странице в Twitter видео в связи с визитом в Азербайджан.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Дэвид Харрис записал видеообращение из Международного аэропорта Гейдар Алиев в Баку.

В своей публикации он, напомнив о своих визитах в Азербайджан, сказал, что наша страна удивительна во многих отношениях. Исполнительный директор Американского еврейского комитета подчеркнул, что Азербайджан, расположенный на Южном Кавказе, на берегу Каспийского моря, на границе с Россией, Ираном, Грузией и Арменией, имеет большое значение для всего мира.

"Азербайджан имеет для нас большое региональное и глобальное значение. Это важно и для еврейской общины Азербайджана. Несмотря на то, что евреи проживают на этих территориях уже 2500 лет, они ни разу не сталкивались с антисемитизмом", - сказал он.

Дэвид Харрис рассказал, что на протяжении многих лет встречался с азербайджанскими евреями в разных странах мира.

"Общей чертой каждого из них является привязанность к Азербайджану. В стране, где большинство населения составляют мусульмане-шииты, они живут вместе, как семья, в дружеской обстановке. Азербайджан также важен для государства Израиль. У нас дипломатические отношения. Отношения между двумя странами близки почти во всех сферах. Эта страна имеет большое значение в плане стратегической важности, географического положения, богатства энергетическими ресурсами, отношений с США, сотрудничества с Израилем, религиозной терпимости и уважения к еврейскому народу", - подчеркнул Дэвид Харрис.