Политический труп Роберт Кочарян вновь замахнулся на президентское кресло

Автор: Мехти Ахмедзаде

После отставки Армена Саркисяна в армянском сегмете соцсетей пошли рассуждения на тему того, кто может стать новым президентом. Армянские СМИ назвали возможными кандидатами руководителя партии "Светлая Армения" Эдмона Марукяна и действующего главу МИД Армении Арарата Мирзояна. Параллельно с этим, через купленные или находящиеся на подчинении Роберта Кочаряна Телеграм-каналы началось муссирование темы, "каким же крутым был второй президент".

"Роберт Кочарян - единственный их четырёх президентов, кто не подавал отставку".

Такой вот "интересный факт" распространяется сейчас через прокочаряновские каналы. Т.н. "факт" по сути дела глупый, ибо в ответ можно самим также придумать "интересный факт".

Например, Роберт Кочарян - единственный их четырёх президентов, которого зовут Роберт. Ну, как вам? Прибавилось что-нибудь к авторитету Кочаряна? Нет. Вот и пиар, который сейчас делается его выкормышами, не оправдывает его преступной деятельности.

Очевидно, что политический труп Роберт Седракович хочет ожить и горит желанием занять освободившееся президентское кресло. Понять это было нетрудно, ибо даже армяне в соцсетях сразу догадались о его планах. Политический хаос, который творится в Армении по сей день, давно утомил армян, но ненависть к Кочаряну они готовы излагать в любое время. Иначе как объяснить то, что Пашиняна переизбрали вопреки разгромному поражению в Карабахе? Из всех зол в стране, где более 17 политических партий по сегодняшний день обвиняют друг друга в предательстве и не осмеливаются на единство, армяне просто выбрали наименьшее, чтобы жить спокойно.

Напомним, что второй президент Армении Роберт Кочарян совершил кровопролитные преступления не только в отношении азербайджанцев, но и своих же - армян. Он спровоцировал многотысячные беспорядки в марте 2008 года, пытаясь осуществить свою программу-минимум - передать полномочия Сержу Саргсяну, тем самым сохранив для себя определенную власть на будущее. Кочаряновская власть при разгоне протестующих применила дубинки, поливальные машины, петарды и дымовые шашки, вследствие чего погибли 10 человек, более 250 получили ранения, многие активисты оппозиции, среди которых находились также депутаты парламента, были арестованы. Стоит еще отметить, что три из пяти президентских выборов в Армении закончились кровопролитием. Вот еще один вам "интересный факт".

Поэтому любая хвала в адрес Кочаряна вызывает лишь смех. Много такого смеха приносил провокатор Арам Габрелянов, который изо всех сил пиарил Роба, так как получал от него приличные суммы. Несмотря на то, что Габрелянов утверждал, что никому не симпатизировует, он каждый день писал о том, какой "прекрасный политик Кочарян", и в конце концов нарвался на разгневанную реакцию армян.

"Мне тут пишут по Кочаряну. Ещё раз, для тех, кто не понял. Я лучше вас всех понимаю все достоинства и недостатки. Лучше. Но, кроме него нет никого. Ни - ко - го! Понимаете? Я провёл за последние два месяца несколько десятков встреч. Встречался с политиками, бизнесменами и ещё и ещё! Нет никого. Болтунов и мец мец разговаривающих полно. Пафоса валом. Но силы воли, мозгов, решимости нет ни у кого, кроме Кочаряна. Так чтобы в одном человеке было собрано. И у вас ещё есть друг Путина?", - попытался оправдаться провокатор перед армянами, которые осудили его двуличие. Потом Пашинян победил на внеочередных выборах и Арам Ашотович будто сдох - с тех пор не появляется в Интернет-пространстве.

Кочарян не может иметь какие-то достоинства и доброкачественные факты. Этот лузер привел Армению к нищете, разграбил страну. Пытаясь сохранить власть, он убивал тех, кто стоял на его пути (мартовские события - тому свидетельство). Благодаря Кочаряну армянская армия нищенствовала многие годы и находилась в плачевном состоянии, что стало одной из причин ее разгрома в Карабахе. Именно армия, созданная Кочаряном, и была разгромлена в пух и прах.

А сегодня Роберт Седракович занят лишь тем, что постоянно откупается от судов лишь бы не угадить за решетку и иногда выступает с какими-то бредовыми заявлениями, чтобы показать, что он еще жив. Ну, таракан он возможно и живучий, но на политической арене Кочарян давно уже труп. Поэтому пустить корни во власть ему никогда не удастся, сколько бы хороших "фактов" про него ни распространяли.