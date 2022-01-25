Объявление Президентом Ильхамом Алиевым 2022 года в Азербайджане "Годом города Шуша" – огромный праздник для всех азербайджанцев в мире

Объявление Президентом Ильхамом Алиевым 2022 года в Азербайджане "Годом города Шуша" - огромный праздник для всей страны, для всех азербайджанцев в мире.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend народный артист СССР и Азербайджана, ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, известный пианист и композитор Фархад Бадалбейли.

Фархад Бадалбейли, сын уроженца города Шуша Шамси Бадалбейли - известного театрального режиссёра, народного артиста Азербайджана. Он отметил, что огромную и светлую любовь к городу Шуша в своем сердце питает каждый азербайджанец.

"Объявление 2022 года в Азербайджане "Годом города Шуша" - значимое событие. Выражаю огромную признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Город Шуша занимает особое место в сердце каждого азербайджанца. Свое 60-летие Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел в городе Шуша.

Огромное счастье видеть город Шуша свободным, мы все безгранично благодарны героической азербайджанской армии во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым за подаренную нам радость Великой Победы, за освобождение наших исконных земель от оккупации. Большое счастье быть народом-победителем! Но это накладывает на нас еще и огромную ответственность, мы должны работать на благо и процветание своей страны", - сказал он.

После освобождения города Шуша Фархаду Бадалбейли посчастливилось побывать там уже несколько раз. По словам музыканта, каждая поездка в родной город Шуша становится особым, значимым событием, и каждый раз его душа и сердце трепещут.

"После освобождения города первый визит туда я совершил вместе с Поладом Бюльбюльоглу в начале 2021 года, мы встретились с военнослужащими, побывали на Джыдыр дюзю... Это была снежная и невероятно красивая Шуша! Освобожденный город Шуша - передать словами чувства, которые я испытал, невозможно. Когда я оказался на Джыдыр дюзю, у меня было ощущение полета. Потом я выступал на грандиозном музыкальном фестивале "Харыбюльбюль", затем участвовал в прекрасных Днях поэзии Вагифа, и надеюсь, что скоро опять совершу визит в город Шуша. Каждый раз отправляюсь туда с трепетом в душе и сердце, и обязательно, неизменно встречаюсь с солдатами и офицерами - они главные герои, они освобождали наши земли, они подарили нам Победу", - сказал народный артист.

Фархад Бадалбейли подчеркнул, что на освобожденных землях Азербайджана идет процесс возрождения - восстанавливаются исторические и архитектурные памятники, а также инфраструктура.

"Жизнь на освобожденных землях возрождается, туда возвращается культура. Моя мечта, чтобы в городе Шуша была организована Летняя академия. С мая по октябрь, когда в Шуше царит идеальная погода, приглашать туда лучших профессоров, выдающихся музыкантов мира, чтобы они занимались с нашими студентами. Это был бы образовательный проект, и ребята учились бы у известных мастеров.

Безусловно, 2022 год будет очень плодотворным, в "Год города Шуша" будут организованы различные значимые мероприятия в сфере культуры и искусства - фестивали, концерты, выставки, симпозиумы и другие мероприятия, реализованы различные творческие проекты. В этом году первая часть Международного конкурса вокалистов имени Бюльбюля пройдет в Баку, а концерт победителей должен состояться в Доме Бюльбюля в Шуше", - подчеркнул он.

По словам народного артиста,город Шуша известен во всем мире, потому что в период 44-дневной Отечественной войны весь мир только и говорил о городе Шуша, о Карабахе.

"Сейчас нужно дополнить это хорошими достижениями в области культуры и искусства - это живопись, кино... Например, снять фильм об освобождении города Шуша, такой грандиозный боевик на голливудском уровне. Это наша история. Это останется следующим поколениям, в этом смысле кино - огромная сила", - заключил Фархад Бадалбейли.