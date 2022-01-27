Магсуда судят, Туралу и Фикрету приготовиться: предсказуемый конец прохиндеев-матерщинников

Автор: Акпер Гасанов

Представляю, что сейчас творится в узких кругах прохиндеев, которые всякими окольными и незаконными путями убежали из Азербайджана, осев в разных странах Европы и отрабатывающих свое право на проживание там через регулярное озвучивание глупостей и гадостей в адрес известных в стране личностей. Им всем впору запасаться памперсами.

Дело в том, что Бакинское Главное управление полиции объявило в розыск проживающих в Европе азербайджанских эмигрантов - блогера Садыглы Турала Аловсат оглу и журналиста Гусейнова Фикрета Нурали оглу. Об этом сообщили в правоохранительных органах. Это было ожидаемое, даже несколько запоздалое решение. Потому, что достаточно давно уже метут эти гаврики языком, как метлой машут.

По ним давно суд плачет. Который объективно и определит степень их вины. Я лишь напомню, что в отношении Т.Садыглы возбуждено уголовное дело по статьям 178.3.1 (Мошенничество, совершенное организованной группой), в отношении Ф.Гусейнова - по статьям 178.3.1 (Мошенничество, совершенное организованной группой), 318-1.2 (Организация незаконной миграции), 320.1 (подделка официальных документов, государственных наград, печатей, штампов, бланков, незаконное изготовление, продажа или использование поддельных документов).

Обвинения эти также были логичными. Потому, что ничего иного, кроме мелкого мошенничества от этих персонажей, непонятно каким образом получивших в странах Европы статус "политического беженца", ждать не стоило. Никто среди отечественных журналистов со стажем не видел в глаза статей Т.Садыглы, пока он присутствовал в нашей стране. Третьесортным "журналистом", откровенно занимавшийся рэкетом был и Ф.Гусейнов.

Но в Старом Свете их приютили. Там вообще проявляли до поры-до времени поразительную неосмотрительность в вопросе предоставления политического убежища всякого рода проходимцам. К примеру, осужденному за сексуальные домогательства Джейхуну Зейналову, который в Англии представился оппозиционным журналистом, который якобы из-за преследований был вынужден покинуть Азербайджан. Как уже выяснили отечественные СМИ, журналистом Зейналов никогда не был, а долгое время работал рядовым инженером в Министерстве связи и информационных технологий и покинул Азербайджан в 2015 году по личным причинам, не имевшим ничего общего ни с оппозиционной деятельностью, ни, тем более, с политическими преследованиями. Такая вот показательная история.

Что до членов кружка матерщинников, то до недавнего времени , в частности, этим промышлял некий Магсуд Махмудов. Этот работник ломбарда, заслуживший прозвище "Афтафа" за частую и кардинальную смену своих политических взглядов, а дистанция от лизоблюдюдства до охаивания отечественной оппозиции у него была поразительно короткой, долгое время ошивался в Украине.

Сначала он хвастался своим богатством, демонстрировал пачку долларовых купюр и золотые изделия, а потом стал сетовать на тяжелые будни и недостаток средств. В поисках которых, судя по предъявленному ему обвинению, он не гнушался ничем. В итоге, допрыгался. Его экстрадировали в Азербайджан и сейчас в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Фаига Ганиева проходит судебный процесс над Магсудом Махмудовым.

Он обвиняется в мошенничестве в крупном размере (статья 178.3.2) и в повторном хищении ценностей (статья 183.2.2) УК АР. Выяснилось уже, что среди 90 жертв действий Махмудова есть известные люди. Среди них певица Афет Фармангызы. Она уже рассказала отечественным СМИ, что несколько лет назад Магсуд Махмудов угрожал ей и требовал денег.

"Меня шантажировали за то, что я не заплатила. Он распространял порочащие меня слухи и смонтированные кадры обо мне. Я была вынуждена обратиться в государственные органы", - подчеркнула она. И такого рода обвинения в адрес прохиндея, наделившего себя "правом" лгать об известных людях и шантажировать их, десятки. Уверен, что не меньше будет и обвинения такого же характера в адрес Садыглы Турала и Гусейнова Фикрета.

Более того, я не исключаю их скорой экстрадиции в Азербайджан. Сюда же, давно пора привезти и иных членов этого кружка любителей матерщины в прямом эфире, этих клеветников и проходимцев. Один из которых, помнится, обещал отрезать себе ухо, если азербайджанская армия сумеет освободить хотя бы один ранее оккупированный район от армянских оккупантов.

Прекрасно помню, как он увиливал и изворачивался, когда ему напомнили об этом обещании по окончании 44-дневной войны, по итогам которой наша армия освободила территорию, равную пяти Люксембургам. Ухо крикуна-матерщинника до сих пор на месте. При этом, он и прочие его "братья по разуму" не понимают, что своими выступлениями в Ютуб они вызывают только презрение и смех.

А как иначе реагировать на еще одного, недостойного употребления его имени, проходимца, который не раз кричал в Сети о том, что в Баку готовится "грандиозный митинг оппозиции", о котором даже сами оппозиционеры ничего не знали и который заканчивался сетованиями этого персонажа на нежелание граждан Азербайджана следовать его призывам из-за рубежа?!

Есть в этом кружке еще один комичный персонаж. Я называю его "Кощеем Бессмертным". Потому, что этот молодой человек, проживающий во Франции, не раз уже успел заявить о том, что на него кто-то, где-то, когда-то якобы совершил покушение. Анекдот про "Неуловимого Джо" вряд ли будет осилен этим сквернословом, хотя он очень уместен в этой связи.

Уместен, впрочем, и иной анекдот. Тот, где дедушка рассказывает внуку про то, что попавших в плен к врагу или подвергали изнасилованию или приговаривали к смерти через расстрел. "А что сделали с тобой, дедушка?", спрашивает внук. "Меня не раз убивали", ответил старик. Вот и этого гаврика "многократно расстреливали". Ну а скоро, предположу, его также доставят в Баку, где выяснится, что и он клеветал на многих и шантажировал известных людей. За совершенные преступление будет наказание. И никакой тебе, понимаешь, политики. Всего лишь торжество справедливости в отношении тех, кто так долго лгал, манипулировал, шантажировал.