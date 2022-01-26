Азербайджанский оппозиционер осужден в Великобритании за сексуальные домогательства

Оппозиционер Джейхун Зейналов, просивший политического убежища в Великобритании, осужден за домогательства, передает в среду Day.Az со ссылкой на Daily Mail.

Первоначально, в октябре 2018 года, он не признал себя виновным, прежде чем признать вину в марте 2021 года.

Сообщается, что Зейналов встретил свою жертву - женщину с задержкой умственного развития в районе Шелтон города Сток-он-Трент, когда она шла в магазин.

Зейналов приговорен к десяти месяцам тюремного заключения с отсрочкой исполнения приговора на 18 месяцев с 30-дневной реабилитацией.

Его также приговорили к шестимесячному лечению от алкогольной зависимости и 120 часам общественных работ.

Кроме того, Зейналов на период 10 лет добавлен в список лиц, совершивших преступления на сексуальной почве.