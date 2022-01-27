Азербайджан объявил в розыск двух проживающих в Европе эмигрантов

Проживающие в Европе азербайджанские блогер Садыглы Турал Аловсат оглу и журналист Гусейнов Фикрет Нурали оглу объявлены в розыск.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на официальный сайт Главного управления полиции города Баку.

Согласно информации, Садыглы объявлен в розыск по ст. 178.3.1 (мошенничество, совершенное организованной группой), Гусейнов - по ст. 178.3.1 (мошенничество, совершенное организованной группой), 318-1.2 (организация незаконной миграции), 320.1 (подделка официальных документов, государственных наград, печатей, штампов, бланков, незаконное изготовление, продажа или использование поддельных документов) УК Азербайджана.