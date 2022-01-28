https://news.day.az/politics/1430805.html Али Асадов встретился с генсеком Всемирной таможенной организации
Али Асадов встретился с генсеком Всемирной таможенной организации
Сегодня премьер-министр Али Асадов встретился с генеральным секретарем Всемирной таможенной организации Кунио Микурией.
Как сообщили Day.Az в Кабинете министров, на встрече был затронут вопрос о широкомасштабных реформах, осуществляемых в Азербайджане по всем направлениям, в том числе в таможенной сфере.
В ходе встречи было высоко оценено успешное сотрудничество между Азербайджаном и Всемирной таможенной организацией, обсуждены перспективы развития связей.
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