Али Асадов встретился с генсеком Всемирной таможенной организации

Сегодня премьер-министр Али Асадов встретился с генеральным секретарем Всемирной таможенной организации Кунио Микурией.

Как сообщили Day.Az в Кабинете министров, на встрече был затронут вопрос о широкомасштабных реформах, осуществляемых в Азербайджане по всем направлениям, в том числе в таможенной сфере.

В ходе встречи было высоко оценено успешное сотрудничество между Азербайджаном и Всемирной таможенной организацией, обсуждены перспективы развития связей.