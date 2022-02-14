Азербайджан предложил Грузии помощь

Сегодня состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Грузии Джейхуном Байрамовым и Давидом Залкалиани, сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.

Согласно информации, Джейхун Байрамов поинтересовался ситуацией в связи с произошедшим вчера землетрясением в Грузии, и отметил, что Азербайджан в случае необходимости всегда готов оказать помощь.

Давид Залкалиани сказал, что землетрясение не вызвало серьезных последствий, и поблагодарил азербайджанского коллегу за проявленную солидарность.

Министры обсудили актуальные вопросы развивающихся двусторонних отношений, а также региональные вопросы.

Стороны обменялись мнениями о сотрудничестве в рамках международных организаций и предстоящих в ближайшие месяцы мероприятиях.