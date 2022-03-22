Новый экономический узел Азербайджан-Турция-Иран загоняет в угол Армению

Правительственная делегация Ирана в ходе визита в Баку подписала меморандум о строительстве транспортного коридора, соединяющего Азербайджан с его эксклавом - Нахчыванской автономной республикой через территорию самого Ирана. Транспортный коридор включает железнодорожные пути, автомобильную дорогу и линии электропередачи, проходящие всего в нескольких километрах от южной границы Армении. Таким образом, трехстороннее соглашение Россия-Азербайджан-Армения может претерпеть значительные изменения в части деблокации коммуникаций: Баку решил не ждать Ереван и решать свои задачи сообразно собственным возможностям.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье известного российского издания Независимая газета.

Обозреватель издания напоминает, что Азербайджан настаивал на скорейшей реализации Зангезурского проекта.

"Не отказываясь на словах от создания Зангезурского коридора, в практической области армянские власти сделали очень немного. Не помогла даже попытка Москвы ускорить ход событий. Очевидно, Баку решил продемонстрировать способность решать насущные задачи своими силами, без оглядки на Армению", - пишет автор статьи.

"Независимая газета" отмечает, что договорившись с Ираном, азербайджанская сторона вернулась к параллелям между Зангезурским и Лачинским коридорами. В Баку считают, продолжает издание, что если Армению с той частью Карабаха, где размещены российские миротворцы, связывает Лачинский коридор, то Азербайджан с Нахчываном должен связывать Зангезурский коридор с аналогичным статусом. Таким образом, Баку демонстрирует серьезные намерения перекрыть лачинскую дорогу - единственную, которая продолжает связывать напрямую Армению с Карабахом.

Но даже и без всего этого, если бы стороны пришли к согласию по обоим коридорам, то противоречий осталось бы чрезвычайно много, включая условия таможенного и пограничного контроля на этих коридорах. Не говоря уже о том, что ситуация в Карабахе далека от стабильной и сохраняет тенденцию к ухудшению.

Эксперт Агшин Керимов считает, что актуальность Зангезурского коридора сегодня всецело зависит от Армении. Действия же Азербайджана с Ираном лишили Армению манипуляционных возможностей. Теперь Армения вынуждена ускорить принятие решения по Зангезурскому коридору, чтобы не потерять доступ в Карабах через Лачинский коридор. По мнению Керимова, коридор через Иран создает предпосылки для возникновения мощного экономического узла сотрудничества - Азербайджан-Турция-Иран. Он считает, что против этой конфигурации не возражает даже Россия, которой не нравится политика балансирования Еревана. Поэтому Москва будет поддерживать проекты, которые лишают Армению возможности маневра - у России другие виды в отношении Армении.