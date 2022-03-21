Саботаж Зангезурского коридора как последняя надежда Армении

Автор: Пярвин Мирзазаде

События последних недель показали, что военно- политическая ситуация в мире стремительно меняется, оставляя все меньше шансов таким несостоявшимся государствам как Армения на независимое существование.

Окончание Второй Карабахской Войны и капитуляция Армении в ноябре 2020 года создали новые геополитические реалии в регионе Южного Кавказа, так как практически закончился самый кровопролитный и продолжительный конфликт на пространстве бывшего СССР, который послужил не только распаду Союза, но и создал аналогичные конфликты в других союзных республиках.

Конфликт начавшийся с подачи националистических радикальных кругов в Армении и за рубежом, когда армянское население бывшего НКАО было обмануто и ввергнуто в пучину межнациональной розни, переросшей впоследствии в полномасштабную войну, которая привела к тому, что более 30 лет регион Южного Кавказа находился в состоянии перманентной войны, которая то затихала, то возгоралась вновь.

Главной целью Армении после провозглашения независимости в 1991 году всегда было стремление к присвоению оккупированных азербайджанских территорий, которые по мнению радикальных идеологов националистического движения, должны были послужить основой для осуществления их бредовой утопической мечты о "Великой Армении" от Чёрного моря до Каспийского.

Все территориальные претензии Армении к соседним государствам, включая Грузию и Иран, всегда носили так называемый "исторический" характер, с ссылками на некие фальсифицированные "древние" армянские источники.

Если до 1991 года движение за отторжение Карабахского региона от Азербайджана проводилось под лозунгом "миацума" (присоединения), то после этими же идеологами была разыграна новая игра под соусом создания некоего квази-независимого "арцаха", который ведёт якобы "абсолютно независимую" от Еревана политику, чтобы узаконить не только оккупацию территории бывшей НКАО, но и 7 районов Азербайджана, никогда не входивших в ее состав, с последующим "воссоединением" с Арменией.

Именно так выглядела армянская политика весь период вплоть до поражения во Второй Карабахской Войне, когда Азербайджан впервые в мировой истории силой принудил страну-агрессора исполнить 4 резолюции СБ ООН обязательные для выполнения и поставил большой восклицательный знак в вопросе принадлежности Карабахского региона: Карабах это Азербайджан!

Чтобы окончательно не потерять свою государственность, армянское руководство вынуждено было принять условия капитуляции, которые полностью отвечали всем принципам международного права, в том числе Уставу ООН, всем актам, хартиям ОБСЕ и других международных организаций.

Армения взяла на себя обязательства вывести все свои войска с территории Азербайджана, начать процесс диалога и примирения, отказавшись от намерения присвоить чужие территории. Одним из главных пунктов подписанных трёхсторонних Заявлений был пункт об открытии региональных транспортных коридоров, которые должны послужить налаживанию экономического сотрудничества между странами, тем самым положив конец многолетней вражде.

Одновременно Армения обязалась вывести остатки своих оккупационных войск с территории Карабахского региона Азербайджана, создав тем самым предусловия для интеграции армянского населения в азербайджанское общество.

Но как мы видим, не смотря на все усилия Азербайджана, армянское руководство продолжает лицемерить и играть в свои старые игры, стремясь заморозить ситуацию, добиться односторонних преимуществ в надежде на то, что вновь соберётся силами и добьётся реванша. Несмотря на то, что с момента подписания первого трёхстороннего Заявления 10 ноября 2020 года прошло почти 1, 5 года, Армения практически ничего не сделала для открытия региональных транспортных коридоров, стараясь запудрить мозги партнёрам на переговорах, постоянно выдвигает всевозможные новые условия и оговорки.

В частности в вопросе открытия Зангезурского коридора, армянская сторона ничего кроме декларативных заявлений о некоем "армянском перекрёстке" не сделала, а в это время Азербайджану удалось построить почти треть железнодорожного пути в направлении посёлка Агбенд на границе.

К сожалению такая ситуацию не может удовлетворить Азербайджан, которому надоели капризы армянских партнеров по переговорам и случилось то, что не могло присниться Премьеру Н. Пашиняну и в страшном сне. Азербайджан подписал с Ираном Меморандум о возможном строительстве транзитных транспортных коммуникаций в Нахичевань через иранскую территорию, положив тем самым конец "кривляньям" армянских соседей.

Таким образом, армянская сторона не подозревая, сама подтолкнула Азербайджан и Иран к этому шагу, так как в новых условиях геополитических реалий были необходимы шаги по созданию новых транспортных коридоров, в которых нуждается регион, особенно в свете последних событий в Украине, которые уже привели к блокированию традиционных сухопутных и морских коммуникаций между Европой и Азией.

Армения всегда пыталась не допустить создания устойчивых сухопутных транспортных коммуникаций между Азербайджаном и Ираном, предлагая свою территорию в качестве альтернативы этому маршруту, в особенности продвигая утопическую идею железнодорожной и автомобильной магистралей по маршруту Юг-Север из портов Персидского Залива в грузинские порты Чёрного моря.

Так как этот проект требует значительных капиталовложений-около 1 миллиарда долларов (которых у Армении нет и не будет) и должен проходить по территории Армении со сложным горным рельефом и будет зависеть от часто меняющихся погодных условий, то его осуществление всегда выглядело нереальным.

Для того, чтобы не допустить сближения позиций Азербайджана и Ирана по этому вопросу, армянская сторона путём сброса дезинформации пыталась испортить двусторонние отношения, запуская всевозможные "утки" об участии мифических сирийских боевиков во время Второй Карабахской Войны на азербайджанской стороне или о якобы нахождении израильских самолетов и беспилотников на военных базах в Азербайджане.

Однако изменившаяся геополитическая ситуация в мире не позволила армянской стороне более разыгрывать эти карты в своей грязной игре. Иранская сторона быстро разобравшись в том, что авторы этих фальшивок сидят в Ереване, согласилась на предложения Азербайджана и взяла курс на конкретное осуществление проектов по открытию Зангезурского коридора по альтернативному маршруту.

Достигнутый недавно в Вене прогресс на переговорах по иранской ядерной программе вселяет оптимизм в достижение решения этого вопроса, что автоматически приведёт к отмене режима санкций по отношению к Ирану.

Таким образом, Армения в случае продолжения своей неуступчивой политики кривляния может вообще остаться в стороне, лишившись не только Зангезурского коридора, но и Лачинского коридора, который был выторгован после "моря слез и стенаний" в качестве временной уступки армянской стороне.

Одновременно иранская сторона намеревается в ближайшее время возобновить строительство железной дороги Решт- Астара (Иран) протяженностью почти 180 километров, которая соединившись с Азербайджанской Железной Дорогой в Астаре (Азербайджан) окончательно положит конец армянским мечтам о перекрёстке.

К сожалению, армянская сторона продолжает свою деструктивную политику и вместо конструктивных ответов на азербайджанские предложения по подписанию мирного соглашения, старается нивелировать их переводом из двусторонних переговоров в провалившийся формат переговоров с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ, надеясь затянуть их до бесконечности.

Как известно Минская группа уже доказала свою полную несостоятельность, когда не смогла оказать должного давления на страну агрессора- Армению освободить захваченные азербайджанские территории, проводя переговорный процесс по принципу "чем бы дитя не тешилось лишь бы не плакало", стараясь добиться односторонних уступок от Азербайджана в нарушении 4 резолюций СБ ООН, принципов ОБСЕ и решений Лиссабонского Саммита ОБСЕ 1996 года.

Пытаясь перевести переговорный процесс под эгиду сопредседателей Минской Группы ОБСЕ, армянская сторона совершенно не учитывает (или делает это намеренно) тот факт, что ввиду событий в Украине, совместные действия сопредседателей более невозможны и поэтому переговорный процесс с их участием в лучшем случае провалиться не успев начаться.

Последние действия властей Армении и сепаратистов показывают, что они не только не собираются покинуть территорию временно находящуюся под контролем миротворцев и сложить оружие, а наоборот пытаются использовать время как передышку, чтобы перевооружиться и укрепить свои позиции. Набравшись наглости МИД Армении ещё пытается протестовать ООН, что представители этой организации принимали участие в конференции, посвящённой 30-летию вступления Азербайджана в ряды ООН в азербайджанском городе Шуша. Это из ряда вон выходящий "протест" ничем кроме клочка бумаги назвать нельзя, так как налицо факт отрытого вмешательства во внутренние дела суверенного государства и нарушения Устава ООН, приверженностью которому так кичится армянская дипломатия.

Армянские политики давно известны своим двуличием и старанием усидеть на двух стульях одновременно. Ярким примером этому могут являться последние действия армянского руководства, которое старается завоевать покровительство Запада, являясь членом конкурирующего военно- политического блока.

Премьер-Министр Н. Пашинян, Министр Иностранных Дел А. Мирзоян, Секретарь Совета Безопасности А. Григорян и др. все свое несвободное время только и делают что встречаются с послами, звонят по телефону и надоедают своим слезливым ябедничеством и мольбами о помощи западным политикам, не вылезают из европейских столиц, стремясь заручиться поддержкой и добиться финансов для умирающей армянской экономики, которая продолжает биться в предсмертной агонии.

При этом ничего не делая для спасения тонущего корабля, ведь путь спасения давно известен-это реальные шаги по открытию транспортных коридоров, отказ от территориальных притязаний и налаживание экономического сотрудничества с Азербайджаном. Для того, чтобы Армения вышла из транспортной изоляции, в которую сама себя и засунула, начав военные действия против Азербайджана, ей необходимо забыть о всех своих фантастических мечтаниях о присвоении чужих территорий навсегда.

Не добившись ничего конкретного на Западе, которому Армения не интересна, ереванские руководители устремили свой взгляд на Москву, надеясь добиться помощи у своего главного союзника и экономического партнёра - России.

Премьер-министр Н. Пашинян в апреле месяце намерен совершить очередной визит в Россию, чтобы обсудить ситуацию в регионе и перспективы двустороннего сотрудничества. Но как кажется, в условиях последних изменений в регионе, связанных с подписанием азербайджано- иранского Меморандума, вряд ли найдёт поддержки, так как открытый саботаж Арменией открытия транспортных региональных коридоров не в интересах России, которая заинтересована в выходе по железной дороги к южным морям в обход проливов и каналов.

Очевидно, что армянская сторона до сих пор не сделала ничего конкретного по строительству армянского участка Зангезурского коридора, предварительная стоимость которого оценена в почти $200 миллионов и которых у неё нет. Если раньше ЕС был готов рассматривать вопрос финансирования строительства данного участка, то после введённых санкций в отношении России это стало нереальным, так как железные дороги в Армении находятся в долгосрочном управлении РЖД (Российских Железных Дорог).

У Армении осталась последняя надежда на то, что если даже она прекратит саботаж осуществления проекта, то средства на строительство могут быть выделены Россией или (как это фантастически не выглядело бы) Азербайджаном или Турцией, но для этого нужно раз и навсегда отказаться от территориальных претензий, поддержки сепаратистов и признать территориальную целостность, положив конец туркофобским тенденциям в армянской политической и общественной жизни.

В очередной раз пойдя на не стандартное решение в вопросе открытия Зангезурского коридора, гроссмейстер международной политики Президент Ильхам Алиев переиграл армянских политиков местного розлива, которые продолжают жить вчерашним днём, совершенно не думая о будущем и не принимая новых реалий, готовые ввергнуть свой народ в очередную безумную авантюру во имя неосуществимых фантазий.

Азербайджан предложил конкретные базисные принципы будущего мирного договора, соответствующего всем принципам и требованиям международного права, который мог бы стать залогом мира и стабильности в регионе в это не простое время. Азербайджан уже предпринимает реальные шаги по строительству и восстановлению коммуникаций на освобождённых территориях.

Ухудшение погодных условий в регионе в очередной раз показало, что закрытие КПП на границах Армении с Ираном и Грузией сразу же приводит к транспортному коллапсу и полной блокаде страны. Горный рельеф и пересечённая местность армянской территории не позволяют организовать устойчивое автомобильное и железнодорожное сообщение с соседними странами, как и внутри страны. Кроме того, повышение мировых цен на топливо уже привело к подорожанию грузовых и пассажирских перевозок в стране.

Предложения Азербайджана могли бы стать спасением для армянской экономике, которая уже задыхается от непомерных цен на топливо. Однако руководство Армении не способно принять правильное решение и продолжает находиться в плену своих ложных идей о "Великой Армении". Обманывая народ, армянские политики все ещё стараются вселить в них надежду на то, что историю можно повернуть вспять. Хотя и в армянском обществе уже слышны редкие, но трезвые голоса положить конец этой глупой и никому ненужной вражде.

Даже на территориях где размещены миротворцы, появились проснувшиеся от националистического угара люди, которые хотят наладить диалог и начать жить мирной жизнью в независимом Азербайджане. При этом в Армении не стихает антиазербайджанская пропаганда и агитация, направленная на дальнейшее разжигание межнациональной ненависти.

Большинство официальных лиц в Ереване и представителей армянской оппозиции продолжая бить себя в грудь клянутся, что будут стоять на страже интересов выдуманного ими "арцаха". Армянские дипломаты, включая главу армянского МИД А. Мирзояна, наплевав на все международные законы, пытаются навязать своим зарубежным партнёрам обсуждение темы т.н. "арцаха", который является территорий суверенного Азербайджана.

Забывшись А. Мирзоян продолжает гнуть свою линию не понимая, что зарубежным дипломатом эта тема давно не интересна ввиду того, что тема конфликта закрыта. Мало того, истошный вой издаваемый армянским руководством уже никого больше не волнует, ведь последние события в Украине выдвинули на передний план вопросы альтернативного обеспечения энергоресурсами Европы, которое во многом зависит от Азербайджана и Турции.

Армянская сторона устами своих лидеров продолжает увязывать достижение мирного соглашения с вопросом некоего особого статуса для армянского населения Карабахского региона Азербайджана в ходе переговорного процесса в рамках Минской группы ОБСЕ, что однозначно обрекает начавшийся переговорный процесс на провал.

После того как довоенный переговорный процесс в рамках Минской группы окончился полным фиаско, азербайджанская сторона не намерена обсуждать ничего, что даже может напоминать устаревшие и не соответствующие сегодняшним реалиям предложения. Если армянская сторона ставит вопрос возврата назад в прошлое, то всю ответственность за дальнейшие последствия этого будет нести она.

Теперь же глава МИД Армении выдвигает "новый" по его мнению тезис о том, что все разблокированные коммуникации должны оставаться под национальным контролем тех стран, по территории которых они будут проходить. Что следует рассматривать как то, что ереванские политики очнулись и поняли, что после подписания азербайджано- иранского Меморандума становятся никому не нужны.

Безусловно, что это предложение в случаи реализации также будет отнесено и к Лачинскому коридору, который действует в настоящее время и разблокирован после окончания боевых действий. Никаких исключений для этого коридора Азербайджаном сделано не будет, как бы не старалась армянская сторона.

Хотя скрипя зубами, но Армения уже пошла на переговоры по нормализации двусторонних отношений с Турцией, выражая желание установить дипломатические отношения и прося открыть границу, но продолжая при этом туркофобскую компанию используя своих зарубежных покровителей, требуя репараций и признания "геноцидом" трагических событий 1915 года в Османской империи.

Армения приняла наконец предложение Президента Турции Р. Эрдогана участия в экономической платформе развития региона по формуле 3+3, но свою антитурецкую риторику менять пока не собирается.

Невыполнение Арменией данных ей обещаний лишь усугубляет ситуацию в регионе, ведь армянским руководителям давно известно, что Азербайджан в случае дальнейшего продолжения упорства (присущего одному известному непарнокопытному животному) сумеет найти средства принуждения к их исполнению.

Так что у Н. Пашиняна и его команды наверное остаётся немного времени для того, чтобы остановиться пока не поздно, взяться за разум и начать выполнять в полном объёме все о чем было ими обещано в своё время, в противном случае новая терапия железным кулаком будет неизбежной.