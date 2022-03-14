Еще раз о правильной геополитике Азербайджана - АКТУАЛЬНО от Намика Алиева

Автор: Намик Алиев, руководитель кафедры Международных отношений и внешней политики Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики, Чрезвычайный и Полномочный посол, доктор юридических наук, профессор

Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев в кулуарах Дипломатического форума в Анталье говорил о готовности Баку принять у себя встречу между Украиной и Россией. Мотивировал он это как раз тем, что Азербайджан не является членом ни одного из блоков, а председательствует в Движении неприсоединения.

Процессы, происходящие в мире, настолько масштабны и многовекторны, что охватить их в небольшой публикации непросто, да и нет необходимости. Однако некоторыми соображениями в этой связи позволю себе поделиться. Не видя необходимости для обоснования данного тезиса, отмечу, что все сегодняшние мировые проблемы являются следствием противоречий и борьбы так называемых центров силы или полюсов, пришедших на смену однополярному миру. В контексте этих процессов все более обращает на себя внимание такая организация, как Движение неприсоединения.

Однако, все по порядку.

Начну с краткого обозначения некоторых исторических фактов, необходимых для осмысления геополитических реалий сегодняшнего дня. Двуполярный мир, сформировавшийся по итогам Второй мировой войны на основе принципов международного права, провозглашенных Уставом ООН, приводил к периодическим вспышкам в межгосударственных отношениях в период Холодной войны. Но при этом обеспечивал мир в Европе, а также другим сторонникам той или иной противостоящей системы.

Борьба двух систем привела в итоге к краху двуполярного мира, который благополучно прекратил свое существование в конце 1980-х - начале 1990-х годов. Ключевым фактором в этом процессе явился развал Союза ССР и всей системы социализма.

Образовавшийся единый центр силы, сознавая безальтернативность предлагаемой им мировой повестки дня, начал позволять себе пренебрежительное отношение к нормам международного права, что, естественно, неоднозначно встречалось другими членами мирового сообщества. Безнаказанное нарушение норм международного права начинает приобретать перманентный характер. Теория "управляемого хаоса" обретает реальные черты. Начавшиеся с Карабаха, сепаратистские конфликты на территории бывшего СССР показали всему миру, что международное право можно не замечать. "Несанкционированно" начинает полыхать Ближний Восток: главное - никому ничего не надо доказывать. Правила устанавливает один игрок, умело используя двойные стандарты.

События 11 сентября 2001 года, "Пятидневная война" 2008 года в Грузии, а также некоторые другие факторы обозначили поляризацию в мировом сообществе. Изменению миропорядка способствовали экономические успехи ряда стран (Китай, Индия, Турция), развитие военно-промышленного комплекса других (Китай, Россия, Пакистан, Турция). Поляризация центров силы стала реальностью, которая, к сожалению, не всеми воспринималась как возможное или должное, и вызвала ожесточенное противодействие.

Стремление одного полюса силы разжечь огонь вооруженных конфликтов вокруг второго - с одной стороны, неспособность второго к адекватной оценке происходящего и принятию решений по нейтрализации угроз от первого - с другой, ставят мир на грань мировой войны.

Одним из важных вспомогательных ресурсов формирования многополярного мира стало Движение неприсоединения. Возникшее в качестве противовеса биполярному миру в период первой Холодной войны в первой половине ХХ века, оно позволило снизить поляризацию человечества в борьбе систем и послужило прибежищем для стран, стремящихся жить в соответствии с нормами международного права и выработанными собственно на их основе Бандунгскими принципами.

С наступлением однополярного мира в начале 1990-х годов востребованность в историческом предназначении Движения неприсоединения стала затухать. Многие предрекали ему уход в историю. Однако, как нам представляется, учитывая сосредоточенный в этом формате мощный ресурсный потенциал континентов растущего значения - Азии, Африки, Латинской Америки, фактор неприсоединения получает исторический шанс трансформироваться из "пережитка прошлого" во влиятельное международное объединение государств, стремящихся жить в соответствии с цивилизованными нормами международного права. И очень символично, что возрождение Движения началось с того момента, как его в 2019 году возглавил Азербайджан. Именно председательство Азербайджанской Республики ознаменовано целым рядом инициатив в ООН, напомнивших миру о Движении. Инициативы затрагивали насущные вопросы мировой повестки, были актуальны и нашли поддержку Объединенных Наций. Так, в 2020 году с началом пандемии по инициативе Азербайджана был проведен посвященный ей саммит, на котором было решено обратиться с инициативой в ООН. По этому обращению ООН провела специальную сессию, посвященную COVID-19. Именно Президент Азербайджана как лидер Движения выступил по поводу несправедливого распределения вакцин, что ущемляет права экономически слабых и небогатых стран, мешает борьбе с пандемией.

На наш взгляд, Движение неприсоединения будет в перспективе усиливать свою уравновешивающую функцию. Историческое значение этого Движения заключается не в противопоставлении различным полюсам сил, а в неприятии процессов, препятствующих их сбалансированному и взаимовыгодному сосуществованию. Возрастающая роль Движения в условиях современного хаоса в международных отношениях, способна на каком-то, может, отдалённом по времени этапе трансформировать его в новое стабилизирующее миропорядок направление в системе международных отношений.

Обострение ситуации между Украиной и Россией в начале 2022 года является очередным спланированным результатом противостояния полюсов силы, жертвами которых становятся малые страны, позволившие себе примкнуть к одному из них.

На фоне происходящего изначальный (с момента возвращения к власти Гейдара Алиева) выбор Азербайджаном сбалансированной внешней политики неприсоединения к тем или иным полюсам силы является залогом сохранения независимости и устойчивого развития. Стремление построить свои отношения как с соседями, так и с другими государствами на равноправной основе с учетом интересов партнеров при не ущемлении своих, позволило Азербайджану, восстановив свою территориальную целостность, создать новую геополитическую реальность в регионе Южного Кавказа.

Основным трендом этой реальности является заинтересованность всех государств региона в установлении стабильного мира, создания условий устойчивого развития через открытие транспортных коммуникаций и, прежде всего, Зангезурского коридора, реализацию совместных экономических, в том числе энергетических, проектов, налаживание мирной жизни. В основе всего этого лежит необходимость отказа Республики Армения от территориальных притязаний, выдвигаемых ко всем соседям, от мистических идей "воссоздания" мифической "великой Армении".

Особого внимания заслуживает факт, что Азербайджан является единственным государством, из страдавших на протяжении 30 лет от сепаратизма и территориальных конфликтов, которое, придерживаясь норм международного права, открыто и последовательно отстаивало не только свои интересы, но и интересы других "братьев по несчастью", поддерживало их территориальную целостность на всех уровнях и площадках. К сожалению, не всегда Азербайджан видел взаимность от этих государств, которые также страдали от сепаратизма. Очевидно, именно эта последовательность позволила Азербайджану добиться освобождения своих территорий, восстановления территориальной целостности.

Вторая Карабахская Отечественная 44-дневная война положила конец 30-летней оккупации азербайджанских территорий со стороны Республики Армения. Это первый случай, когда на постсоветском пространстве страна, страдающая от сепаратизма и агрессии, самостоятельно, силой оружия разрешила конфликт. Произошло это потому, что мировое сообщество, руководствуясь двойными стандартами, на протяжении 30 лет не выполняло четыре резолюции Совбеза ООН о выводе оккупационных войск с признанной миром азербайджанской территории. Международной практике известны случаи, когда еще при неизвестных итогах голосования за резолюции Совбеза начиналось их выполнение. Случай же с невыполнением четырех резолюций по Карабаху вошел в хрестоматию истории как яркий пример неприкрытых двойных стандартов.

Разрешение карабахского конфликта открыло новые перспективы, возможности для развития Южного Кавказа, да, пожалуй, и всей Центральной Азии. Изменилась геополитическая конфигурация региона. Россия, выступив миротворцем в урегулировании конфликта, усилила свои позиции в регионе Южного Кавказа. Ввод миротворцев в определенную часть Карабахского региона Азербайджана обозначил хоть и временное, но военное присутствие России на территории Азербайджана. Налицо также усиление позиций России в Республике Армения. В Трехстороннем заявлении лидеров Азербайджана, Республики Армения и России от 9/10 ноября 2020 года предусмотрен контроль за Зангезурским коридором со стороны России.

В прошлом году Азербайджан и Турция подписали Шушинскую декларацию, создавшую новую реальность в виде присутствия Турции на Южном Кавказе. А в феврале 2022 года в Москве была подписана Декларация о союзническом взаимодействии между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией. Сбалансированная внешняя политика Азербайджана продолжается. Московская декларация явилась ярким итогом этой сбалансированной политики Азербайджана между центрами силы как в регионе, так и в мировом геополитическом масштабе.

Возникновение многополярного мира (с учетом не затрагиваемого мною здесь фактора Китая) до крайности обострило отношения между полюсами, вывело борьбу за сферы, территории, страны влияния на новый уровень, представляющий для человечества особую опасность, граничащую с началом третьей мировой, ядерной войны. Переплетение интересов полюсов на Ближнем Востоке, в Африке, Юго-Восточной Азии и др. создает невероятные конфигурации, когда одни и те же центры, сотрудничая в одном регионе, противостоят в другом. Балансирование в реальной политике оказывается сходным с эквилибристикой, когда аналитикам приходится поражаться тому, как политики разруливают тот или иной узел противоречий. Порой ситуация доходит до точки кипения, а небольшой "выпуск пара" позволяет мировому сообществу "закрутить" новую интригу, способную ввергнуть мир в третью мировую войну.

События в Украине - это очередной узел, который многие авторитетные эксперты уже объявили началом третьей мировой войны, на этот раз однозначно ядерной (либо применение ядерного оружия, либо взрыв на одном из полутора десятков ядерных объектов Украины). Хочется надеяться, что разум возобладает над эмоциями, и мир в очередной раз выскочит из этого очередного витка международного беспредела.

Сегодня полюса (центры) силы, достигая высот в своем экономическом развитии (в том числе своих военно-промышленных комплексов), обрушили другие страны мира в "крутое пике Армагедона". Целые регионы стерты с лица Земли; от них остаются, пожалуй, лишь географические либо политические названия: начиная с небольшого (относительно других стран) масштаба Карабаха, заканчивая Ираком, Афганистаном, Ливией, Украиной... Кто следующий? Несомненно, что легко управлять разрушенными физически и экономически регионами, а также добиться сокращения населения планеты до заветного "золотого миллиарда".

Параллельно в мире обретает понимание необходимость противодействия, противостояния происходящему. Новое дыхание получил процесс осознания необходимости руководствоваться в международных отношениях выработанными цивилизованным человечеством нормами и принципами международного права. Ключевую роль в этом процессе призвано сыграть, на мой взгляд, Движение неприсоединения, вся деятельность которого основана на Бандунгских принципах, принципах Устава ООН.

Движение неприсоединения, будучи второй по числу участников международной организацией в мире, должна стать более привлекательной и полезной для еще не вошедших в ее состав государств, чем центры силы. Мир устал от беспредела и войн. Альтернатива построения международных отношений на основе международного права, предлагаемая Движением, способна привлечь к себе и вывести из-под влияния полюсов силы многие государства. По крайней мере, это сегодня единственная альтернатива предлагаемому человеческой цивилизации падению в бездну.

Процесс возвращения международных отношений в правовое русло требует поддержки и стимулирования на всех уровнях, в том числе со стороны экспертного сообщества. Этой публикацией я приглашаю всех друзей, коллег, тех, кому не безразличен мир на земле, подключиться к обсуждению этого шанса человечества. Все исследования, публикации, выступления должны быть проникнуты идеями, мыслями, требованиями верховенства принципов и норм международного права в отношениях между государствами.