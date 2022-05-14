Уникальный пример братства стран и народов: радость Турции - радость Азербайджана

Автор: Акпер Гасанов

Боль и трагедия Турции - это боль и трагедия Азербайджана. Радость Турции - радость Азербайджана. Давно уже очевидные принципы взаимоотношений между двумя братскими странами и народами проистекают из проверенного временем постулата "один народ - два государства". И сегодня мы стали свидетелями очередного доказательства тому.

В турецкой провинции Ризе открылся 58-го аэропорт страны - Ризе-Артвин. Новый аэропорт общей площадью в 3 млн. кв. м. расположен в районе Пазар - в 34 км от города Ризе, в 54 км от Хопы и в 125 км от Артвина. Решением правительства Турции аэропорт Ризе-Артвин получил статус международной воздушной гавани. Взлетно-посадочная полоса воздушной гавани шириной в 45 м и длиной в 3 км является второй по протяженности полосой страны, построенной на морской насыпи. Это уже второй аэропорт с взлетной полосой, построенной на морской насыпи в Турции, и пятый в мире.

Ожидается, что новый аэропорт внесет значительный вклад в турецкую экономику, в том числе благодаря реализации новых проектов в туристической отрасли. Да, братская страна уже была названа важным авиатранспортным узлом Европы, Западной Азии и Африки с точки зрения пассажирских и грузовых перевозок. Но это - только начало большого, исторического пути!

Турция планирует увеличить количество аэропортов с нынешних 57 в стране до 61 к 2053 году, при этом ожидается, что число пассажиров, путешествующих воздушным транспортом, превысит 200 миллионов человек в год. Таковы цели, поставленные в Концепции развития транспорта Турции до 2053 года, которая была подготовлена в рамках Генерального плана транспорта и логистики.

Нет никаких сомнений в том, что все эти грандиозные планы будут претворены в жизнь, что еще больше увеличит значимость Турции в мире. И всеми этими уже имеющимися и будущими своими достижениями Турция обязана действующему Президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану - одному из ярчайших политических деятелей современности. Он сумел превратить братскую страну в одно из самых влиятельных государств мира.

Показательно и примечательно, что именно благодаря Эрдогану на самый высокий уровень вышли азербайджано-турецкие отношения. Именно его подпись стоит под исторической Шушинской декларацией, которая еще больше укрепила азербайджано-турецкие отношения на основе Карского соглашения, Договора о дружбе и сотрудничестве, Соглашения о стратегическом партнерстве и взаимной помощи, подтвердила историческое, этническое, религиозное, языковое и культурное единство двух народов, продемонстрировав всему миру образцовый характер братства двух стран.

Свою подпись под исторической Шушинской декларацией поставил и Президент Азербайджана Ильхам Алиев - также ярчайший политический деятель современности. Он вписал свое имя в историю Азербайджана золотыми буквами, добившись освобождения оккупированных Арменией территорий в результате 44-дневной войны. Президент нашей страны превратил Азербайджан в беспорного экономичсеского и политического лидера Южного Кавказа, обладающего сильнейшей армией в регионе.

В нашей стране всегда ощущали поддержку Президента Эрдогана и братской страны в достижении всех этих исторических целей. В частности, мы прекрасно помним, что именно Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в состоявшемся в конце октября прошлого года открытия Международного аэропорта в освобожденном Физули. Напомню, что аэропорт в Физули, фундамент которого был заложен Президентом Азербайджана 14 января 2021 года, подготовили к принятию рейсов в соответствии с самыми высокими международными стандартами за короткие 8 месяцев.

Безусловно, его строительство было большой победой и радостью для Азербайджана, для всего нашего народа. А значит и для братской Турции. Поэтому, осознавая значимость для братской страны ввода в действие аэропорта Ризе-Артвин, Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в его открытии. Ведь, радость Турции - это радость Азербайджана, успехи Турции - успехи Азербайджана!

Да, это уникальный союз двух братских стран и народов. Это союз двух могучих государств, каждое из которых имеет большое влияние на ход событий в регионе и в мире. Это союз двух равных, независимых стран, готовых поддерживать друг друга в минуты горя, трагедий, трудностей и в часы триумфа, побед, успехов. И именно характер отношений между нашими государствами отрезвляет некоторые "горячие головы" в разных странах мира, попутно являясь гарантией дальнейшего процветаний и Турции, и Азербайджана.