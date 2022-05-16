Джейхун Байрамов на переговорах с генсеком ОЭС

16 мая 2022 года министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Хусравом Нозири.

Как сообщили Day.Az в МИД, министр Дж.Байрамов подчеркнул, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с ОЭС.

Касаясь обмена мнениями в ходе предыдущих встреч с генеральным секретарем, он подчеркнул важность реализации документов, принятых на Ашхабадском саммите организации. В частности, противоположная сторона была проинформирована о том, что документ "ECO Vision - 2025" и определенные в нем приоритеты имеют большое значение для Азербайджана. Было отмечено, что текущий 2022 год отмечается в ОЭС как "Год транспорта и связи" и в связи с этим Азербайджан уделяет большое внимание развитию транспортных и коммуникационных связей в регионе ОЭС.

Генеральный секретарь Х.Нозири высоко оценил вклад Азербайджана в деятельность ОЭС. Он поздравил азербайджанскую сторону с успешным проведением III Общей конференции Парламентской ассамблеи Организации экономического сотрудничества (ПА ОЭС). Была подчеркнута важность парламентского измерения с точки зрения расширения сотрудничества между странами-членами. Генсек также отметил, что в этом году в рамках ОЭС особое внимание уделяется развитию транспорта и коммуникаций, подчеркнув роль Азербайджана, как с точки зрения географического положения, так и в качестве транзитного центра.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о деятельности специализированных структур ОЭС, в том числе о важности запуска в ближайшее время Исследовательского центра ОЭС и Центра чистой энергии, которые будут размещены в Азербайджане. Было отмечено, что в ближайшие дни будут проведены обсуждения по дальнейшей деятельности ОЭС с участием экспертов стран-членов, в этих обсуждениях также примет участие азербайджанская делегация.

На встрече были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.