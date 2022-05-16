Али Асадов встретился с президентом и премьер-министром ОАЭ

16 мая премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов посетил столицу Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.

Как сообщили Day.Az в Кабинете министров, в Международном аэропорту Абу-Даби премьер-министра встретил министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухаил бин Мохаммед Аль Мазруи.

В ходе краткой встречи с Сухаилом аль-Мазруи премьер-министр Али Асадов выразил соболезнования в связи с кончиной видного государственного деятеля, Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна.

Затем премьер-министр Али Асадов встретился с новым Президентом этой страны Шейхом Мухаммедом бен Заедом Аль Нахайяном.

От имени Президента, правительства и народа Азербайджанской Республики А.Асадов выразил главе государства ОАЭ глубокие соболезнования в связи с кончиной Шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна.

Во время встречи была выражена уверенность в том, что под руководством нового Президента Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна Объединенные Арабские Эмираты будут процветать, а связи между Азербайджаном и ОАЭ продолжат успешно развиваться.

Премьер-министр Али Асадов также встретился с вице-президентом, премьер-министром Объединенных Арабских Эмиратов и Эмиром Дубая Шейхом Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом.

На встречах было особо подчеркнуто успешное развитие связей между двумя странами, выражена уверенность в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах.