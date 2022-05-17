Председательство в ПА ОЭС перешло к Азербайджану

Председательство в Парламентской ассамблее Организации экономического сотрудничества (ОЭС) перешло к Азербайджану.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила председатель парламента Сахиба Гафарова.

По ее словам, после третьей Генеральной конференции ПА ОЭС председательство в организации перешло к Азербайджану:

"Азербайджан в период председательства в организации предпримет соответствующие усилия по усилению деятельности ПА ОЭС. Азербайджан заинтересован в развитии двусторонних и многосторонних отношений со странами-членами этой организации".