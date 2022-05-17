https://news.day.az/politics/1462553.html Председательство в ПА ОЭС перешло к Азербайджану
Председательство в ПА ОЭС перешло к Азербайджану
Председательство в Парламентской ассамблее Организации экономического сотрудничества (ОЭС) перешло к Азербайджану.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила председатель парламента Сахиба Гафарова.
По ее словам, после третьей Генеральной конференции ПА ОЭС председательство в организации перешло к Азербайджану:
"Азербайджан в период председательства в организации предпримет соответствующие усилия по усилению деятельности ПА ОЭС. Азербайджан заинтересован в развитии двусторонних и многосторонних отношений со странами-членами этой организации".
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