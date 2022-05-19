Беларусь ищет возможности для роста товарооборота с Азербайджаном

Направленность рабочего визита премьер-министра Беларуси Романа Головченко в Азербайджан конкретная и практическая. Беларусь интересуют новые, более выгодные предложения. В частности, Беларусь ищет возможности для того, чтобы нарастить товарооборот в режиме тех жестких санкций, в которых оказалась страна. Поэтому сегодня попросту необходимо и Азербайджану, и Беларуси получить реальный, так скажем, срез обстановки и определить точки роста, которые мы можем продвигать и предметно обсуждать. В этом основная цель этого визита.

Как передает Day.Az, об этом в интервью первой англоязычной газете Азербайджана "Azernews" сказал военно-политический аналитик Республики Беларусь Александр Тиханский.

Эксперт отметил, что развитие отношений Азербайджана и Беларуси идет поступательно.

"В этом мы можем найти отправную точку, когда в прошлом году Президент Беларуси принял посла Азербайджана, а затем глава Азербайджанского государства принял посла Беларуси. В ходе этих встреч состоялся обмен мнениями между Баку и Минском. История азербайджано-белорусских отношений, дипломатических связей насчитывает уже больше четверти века. Они установлены еще 11 июня 1993 года. Прошли большой и достойный путь становления поступательного развития. Беларусь никогда не забудет шаг Азербайджана навстречу нашей стране, когда необходимо было выплатить денежный долг за газ России и Азербайджан без комиссий, без каких-то поворотов, одолжил Беларуси деньги. Да, Беларусь вернула, но вопрос в том, что было важно получить их именно тогда. До сих пор белорусы это помнят, память у белорусов долговременная", - сообщил он.

Как подчеркнул собеседник Azernews, коронавирусная пандемия практически не сказалась на отношениях Беларуси и Азербайджана.

"В ходе встречи один на один с Президентом Ильхамом Алиевым Александр Лукашенко сказал, что "истинные друзья не откладывают в долгий ящик те мероприятия, которые нужно будет провести вовремя. Мы это и делаем, и помешать этому не может ни одна пандемия". Вот на сегодняшний день такие у нас отношения, в том числе и в военно-политической области", - отметил Тиханский.

Далее аналитик напомнил, что Беларусь неоднократно заявляла о желании видеть Азербайджан в составе ОДКБ, несмотря даже на позицию Армении.

"Как один из основных членов ОДКБ, Беларусь всегда выступала за миротворческие инициативы. Хотя мы имеем военно-политические, военно-экономические отношения и с Арменией и с Азербайджаном, но в то же время хочется напомнить о том, что буквально за 5-6 лет военно-техническое сотрудничество Беларуси и Азербайджана достигло уровня практически $500.000.000. Это надо сразу отметить.

"Во-вторых, на сегодняшний день Азербайджан является ближайшим союзником Турции и ее непосредственно позиции по приему новых членов НАТО. Для Беларуси это очень важно, и мы прекрасно понимаем, что Президент Ильхам Алиев в этом плане поддерживает Реджепа Тайипа Эрдогана. С другой стороны, сегодня в регионе существуют тлеющие точки и очаги международного терроризма и религиозного экстремизма. Соответственно, в этом плане у нас есть общие и цели, и общие задачи", - заключил Александр Тиханский.

Перевод Day.Az, Абдул Керимханов